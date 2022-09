Partenariat équipes d’Algérie – Adidas : c’est bel et bien fini

Entre la FAF et l’équipementier Adidas, c’est bel et bien le clap de fin. La première instance du football national a lancé un nouvel appel d’offre et confirmé la fin de partenariat avec la firme allemande.

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Le contrat qui lie la fédération algérienne de football et l’équipementier Adidas ne sera pas renouvelé. En effet, la FAF a lancé un nouvel appel d’offres et confirmé la fin de partenariat avec la firme allemande à partir du 31 décembre prochain.

« Dans le cadre de l’avis d’appel d’offres national et international lancé par la Fédération algérienne de football, pour le renouvellement de l’équipementier des sélections nationales, l’instance fédérale réitère que cette opération a été lancée suite à l’expiration du contrat avec l’actuel équipementier le 31/12/2022 ». A indiqué la FAF dans un communiqué officiel.

« Et, comme mentionné dans l’avis d’appel d’offre, à travers le communiqué publié sur le site de la FAF en date du 24 août 2022, la procédure de cette opération est en cours et se poursuivra jusqu’au délai mentionné dans le même avis d’appel d’offres à l’issue duquel l’offre la mieux disante sera retenue, conformément aux évaluations et procédures en vigueur ». Ajoute la première instance du football national.

Renouvellement du contrat d’Adidas, la FAF dément

Il y a quelques jours, certains médias ont relayé l’information faisant état du renouvellement du contrat de l’équipementier Adidas, notamment après l’opération shooting-photos réalisé par ce dernier pour la présentation du nouveau maillot de la sélection nationale. Une information qui a été finalement démentie par la FAF.

« L’opération de shooting-photos réalisée par l’actuel équipementier s’inscrit dans le cadre du contrat commercial qui lie les deux parties et ne signifie en rien une tacite reconduction, comme cela a été révélé par certains sites et repris par quelques médias ». Voilà ce qui est désormais clair, net et précis.

Il est à rappeler qu’Adidas a accompagné les sélections nationales depuis janvier 2015. La firme allemande avait succédé à Puma, dont le contrat n’avait pas été renouvelé le 31 décembre 2014. Reste à savoir maintenant qui sera le nouvel équipementier des équipes nationales d’Algérie à partir du 1er janvier 2023.