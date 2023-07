Partenariat entre la BNA et Ouedkniss pour la promotion du commerce électronique en Algérie

Incontournable de l’e-commerce en Algérie, le site OuedKniss signe un partenariat avec la Banque Nationale Algérienne. Outre la domiciliation des boutiques en ligne, le partenariat signé en le site des annonces de vente et d’achat en ligne et la BNA, vise à promouvoir les transactions digitales en Algérie.



Ainsi, les paiements électroniques seront facilités de par la manne financière que la Banque Nationale offrira aux entreprises ainsi qu’aux particuliers. De ce fait, les opérations commerciales effectuées sur le site OuedKniss, seront intégrées au niveau de la Banque Nationale Algérienne.

Les perspectives du partenariat entre la BNA et OuedKniss

Lors de la conférence de presse qui a suivi la signature du partenariat entre OuedKniss et la BNA, le directeur général de la banque nationale, Mohamed Lamine Lebbou, est revenu sur ce partenariat.

Il explique, « Ce partenariat permettra à notre banque, et au site OuedKniss, d’accroître davantage les opérations commerciales effectuées en ligne », explique-t-il.

Marché de plus en plus important en Algérie, le commerce en ligne passera un cap avec la signature de ce partenariat, « Ce partenariat fixe à domicilier les boutiques en ligne qui fleurissent sur les différents sites, et notamment OuedKniss. En outre, ce partenariat est au service du produit algérien. Entreprises ou particuliers, nous œuvrons pour que le paiement en ligne soit davantage accessible », indique le DG de la BNA.