Partenariat algéro-américain : Sonatrach signe deux accords stratégiques avec Occidental Petroleum

Dans le cadre du Forum algéro-américain de l’énergie 2025, organisé à Houston (États-Unis), Sonatrach a signé, mardi 15 avril, deux mémorandums d’entente avec le géant américain Occidental Petroleum Corporation, en vue d’élargir leur coopération dans le domaine stratégique des hydrocarbures. Cette démarche s’inscrit dans la volonté affirmée du groupe algérien de renforcer les partenariats énergétiques et de promouvoir l’investissement international dans le secteur.

Le premier mémorandum d’entente vise à définir un cadre de discussion sur le développement des gisements carbonatés en Algérie. Ces structures géologiques, complexes mais riches en potentiel, offrent de nouvelles opportunités d’exploitation à long terme, à condition d’être soutenues par des technologies de pointe.

La deuxième convention porte sur l’application de techniques de récupération assistée du pétrole (Enhanced Oil Recovery – EOR), un procédé innovant qui permet d’améliorer considérablement les taux d’extraction, en prolongeant la durée de vie des gisements existants. Cette approche technologique représente une valeur ajoutée importante pour la stratégie de maximisation de la production nationale.

Il convient de rappeler que Sonatrach et Occidental Petroleum collaborent déjà activement dans l’exploitation du périmètre contractuel de Berkine, aux côtés de deux autres partenaires, dans le cadre d’un contrat d’hydrocarbures signé le 19 juillet 2022. Cette nouvelle étape témoigne de la solidité et de la confiance mutuelle qui caractérisent ce partenariat stratégique.

Un forum énergétique d’envergure à Houston

Les signatures ont eu lieu en marge du Forum de l’énergie algéro-américain 2025, organisé par le Conseil d’affaires algéro-américain et la chambre bilatérale algéro-américaine, avec le soutien de l’ambassade d’Algérie à Washington. L’événement a réuni de nombreuses personnalités du secteur énergétique, dont les représentants de grandes entreprises américaines telles qu’ExxonMobil, Chevron, Hecate Energy, R-Products et bien sûr Occidental Petroleum.

Le forum a également vu la participation d’un important contingent algérien, comprenant notamment Rachid Hachichi, président-directeur général de Sonatrach, Murad Beljham, président de l’Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), et Amine Remini, directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Énergie et des Mines.

Dans son intervention, Rachid Hachichi a souligné l’engagement continu de Sonatrach à explorer de nouvelles perspectives d’investissement, en particulier dans les domaines du pétrole, des énergies renouvelables, de l’hydrogène vert et de l’efficacité énergétique. Il a également réaffirmé le rôle de Sonatrach en tant que fournisseur fiable et sécurisé, mettant en avant l’infrastructure moderne du groupe et les résultats obtenus en matière d’exploration.

Le PDG a enfin rappelé les avantages offerts par la loi algérienne sur les hydrocarbures, incitant les investisseurs étrangers à profiter du potentiel énergétique considérable de l’Algérie, aussi bien dans les ressources fossiles que dans les énergies renouvelables.