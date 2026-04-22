Partenariat Algérie–Tchad : énergie, diplomatie, transports… voici tout ce qu’il faut retenir

L’Algérie et le Tchad renforcent leurs liens historiques. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli ce mercredi son homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, à son arrivée à l’aéroport international d’Alger pour une visite officielle de haut niveau.

Cette visite, empreinte de solennité, marque une volonté commune de dynamiser la coopération bilatérale et de concerter les positions sur les enjeux sécuritaires et politiques qui secouent la région du Sahel.

Un accueil aux honneurs militaires

Dès sa descente d’avion, le chef de l’État tchadien a reçu un accueil chaleureux et protocolaire. Après l’exécution des hymnes nationaux des deux nations, les deux dirigeants ont passé en revue des détachements des différentes forces de l’Armée Nationale Populaire (ANP) qui leur ont rendu les honneurs.

La cérémonie s’est poursuivie par des salutations mutuelles entre les chefs d’État et les délégations respectives. Le Président Tebboune a ainsi salué les membres de la délégation de haut niveau accompagnant son hôte, tandis que le Président Déby a échangé avec les hauts responsables de l’État algérien présents pour l’occasion.

Signe de l’importance des dossiers à traiter, les deux présidents n’ont pas attendu de rejoindre le palais d’El Mouradia pour entamer leurs discussions. Un premier entretien s’est tenu au salon d’honneur de l’aéroport international d’Alger juste après la cérémonie d’accueil.

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Une moisson d’accords : vers un partenariat stratégique multidimensionnel

L’acte symbolique de l’accueil a rapidement laissé place à une phase opérationnelle intense. Mercredi soir, les présidents Abdelmadjid Tebboune et Mahamat Idriss Déby Itno ont co-présidé la cérémonie de signature d’une série d’accords et de mémorandums d’entente, ancrant ainsi la relation entre Alger et N’Djaména dans une nouvelle ère de coopération concrète.

L’énergie et la diplomatie au cœur des échanges

Parmi les annonces phares, la signature d’un accord-cadre pour la réalisation d’une raffinerie se distingue comme un pilier majeur. Ce projet industriel souligne l’ambition de l’Algérie de partager son expertise énergétique pour soutenir le développement du Tchad.

Sur le plan diplomatique, les deux capitales ont franchi une étape décisive en institutionnalisant leur dialogue à travers un nouvel accord intergouvernemental de consultations politiques régulières sur les enjeux internationaux et régionaux. Parallèlement, la signature d’une convention d’exonération mutuelle de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service vient renforcer cette dynamique, en facilitant concrètement la mobilité des cadres et des officiels entre les deux pays.

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Une coopération étendue à tous les secteurs vitaux

La volonté de diversifier les échanges s’est concrétisée par la signature de nombreux documents touchant des secteurs hautement stratégiques. Désormais, les accords paraphés englobent les infrastructures et la mobilité, à travers une coopération renforcée dans les travaux publics et les transports aériens, mais aussi l’économie et la santé via des partenariats dans l’industrie, le commerce, la pharmacie et la santé animale. Enfin, ce rapprochement s’étend au domaine du savoir et de la société, avec le développement de projets communs dédiés à l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, la communication ainsi qu’aux politiques de la jeunesse.

Sur le plan diplomatique, les deux capitales ont franchi une étape décisive en institutionnalisant leur dialogue à travers un nouvel accord intergouvernemental de consultations politiques régulières sur les enjeux internationaux et régionaux. Parallèlement, la signature d’une convention d’exonération mutuelle de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service vient renforcer cette dynamique, en facilitant concrètement la mobilité des cadres et des officiels entre les deux pays.

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