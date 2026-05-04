Partenariat Alger-Moscou : La capitale russe prête à accompagner le Plan d’Aménagement d’Alger 2035

Dans le sillage de l’événement « Journées de Moscou » et du Forum d’affaires algéro-russe, la coopération entre Alger et Moscou prend une nouvelle dimension. Sergey Cheremin, ministre du gouvernement de Moscou et chef du département des relations internationales, a affirmé la disponibilité de la capitale russe à soutenir les ambitions de développement de la wilaya d’Alger, notamment dans le cadre de son plan de modernisation à l’horizon 2035.

Coopération renforcée dans les transports et le numérique

Lors de son entretien avec le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, le responsable russe a affirmé la volonté de Moscou de partager son savoir-faire de métropole dynamique avec sa consœur algérienne, en ciblant des domaines stratégiques pour la ville de demain.

Ce partenariat se concentrera, d’une part, sur la modernisation des infrastructures de transport, où Moscou compte mettre à profit son leadership mondial en matière d’extension des réseaux de métro pour améliorer la mobilité urbaine à Alger. D’autre part, la coopération portera sur la transition numérique, à travers le partage d’expertise sur la dématérialisation des services publics et l’intégration de l’intelligence artificielle dans des secteurs vitaux tels que l’habitat, la santé, l’éducation et les affaires sociales.

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Algérie : Une porte d’entrée vers l’Afrique pour les investisseurs russes

S’exprimant ce dimanche sur les ondes de la Chaîne 3, Sergey Cheremin a qualifié l’Algérie de « porte d’entrée incontournable vers le continent africain ». Il a mis en avant l’attractivité croissante du marché algérien, portée par des projets d’envergure nationale lancés par le président de la République.

Les opérateurs économiques russes affichent un intérêt particulier pour certains secteurs stratégiques en Algérie, visant notamment l’extension et la modernisation du réseau ferroviaire ainsi que la mise à niveau des infrastructures maritimes à travers l’extension des ports.

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Ce partenariat s’étend également à l’urbanisme, avec des projets de développement de nouvelles cités et l’agrandissement des centres urbains existants, jetant ainsi les bases d’une coopération bilatérale durable et mutuellement bénéfique.

Vers une collaboration durable et connectée

Ce rapprochement ne se limite pas à des intentions. Moscou appuie déjà sa présence en Afrique via les programmes de l’ONU-Habitat et voit en Alger un partenaire privilégié pour adapter ses solutions technologiques aux besoins locaux.

En s’appuyant sur l’expérience russe, la wilaya d’Alger entend accélérer sa mue pour devenir une métropole intelligente, connectée et durable, en parfaite adéquation avec son Plan de Travail et de Transport (PDAU) 2035.

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