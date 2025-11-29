Partage des données confidentielles : Algérie Poste met en garde

Algérie Poste a publié un rappel important à l’attention de l’ensemble de ses clients, mettant en garde contre la divulgation de toute information personnelle liée à la carte classique. L’établissement souligne que des cas de fraude numérique et téléphonique ont été constatés dans plusieurs wilayas, visant principalement à obtenir illicitement le code secret ou le code de confirmation OTP envoyé par SMS.

Dans son communiqué, Algérie Poste insiste sur le fait qu’elle ne demande jamais à ses usagers de fournir ce type de données, ni via ses applications, ni par message, ni par appel téléphonique. Selon l’institution, toute personne ou entité réclamant ces informations se livre nécessairement à une tentative d’escroquerie, souvent destinée à accéder aux comptes postaux et à effectuer des transactions frauduleuses.

L’établissement précise que ces sollicitations frauduleuses se présentent sous différentes formes : appels téléphoniques prétendant résoudre un prétendu blocage de compte, messages imitant les notifications officielles de l’institution, ou encore liens conduisant vers de faux sites. Dans tous les cas, les fraudeurs cherchent à instaurer un climat d’urgence pour pousser la victime à coopérer.

Algérie Poste appelle donc ses clients à redoubler de prudence et à adopter un réflexe simple mais essentiel : ne jamais partager une information confidentielle, même si la demande semble provenir d’une source fiable. La divulgation d’un simple code peut suffire à permettre à des individus mal intentionnés d’accéder au compte et de détourner des fonds sans laisser de trace immédiate.

Mise en garde spécifique concernant le code OTP

Dans un second message, Algérie Poste insiste sur la nature hautement sensible des informations liées à la carte classique, à commencer par le code OTP, devenu l’une des cibles privilégiées des fraudeurs. L’établissement précise qu’il ne contacte jamais ses clients par téléphone, ni par aucun autre moyen, pour demander ce code ou toute autre donnée confidentielle relative au compte postal ou à la carte.

L’institution invite les usagers à faire preuve de vigilance et à ne répondre à aucune communication suspecte prétendant provenir d’Algérie Poste, rappelant que la divulgation d’un seul code suffit à permettre un retrait frauduleux.

Des méthodes d’arnaque de plus en plus sophistiquées

Les mises en garde d’Algérie Poste interviennent dans un contexte marqué par la multiplication des arnaques numériques visant les détenteurs de cartes classiques. Les fraudeurs recourent aujourd’hui à des techniques variées et souvent très réalistes : appels se faisant passer pour des agents du service client, faux SMS reprenant l’identité visuelle de l’institution, liens piégés imitant les plateformes officielles, ou encore messages invitant à « vérifier son compte » ou « confirmer une opération ».

L’objectif est toujours le même : pousser la victime à communiquer des données sensibles, notamment le code OTP, indispensable pour valider des transactions. Une fois obtenu, ce code permet aux escrocs de détourner l’argent présent sur le compte en quelques secondes.

Ces pratiques reposent fréquemment sur l’urgence, la pression psychologique ou la peur de voir son compte bloqué. Certains fraudeurs utilisent également des prétextes techniques, affirmant que « le système rencontre une erreur » ou que « la carte doit être réactivée », afin d’inciter la victime à collaborer.