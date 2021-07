Parricide à Tipaza : deux femmes retrouvées carbonisées

La wilaya de Tipaza est sous le choc. Aujourd’hui, dans la rue appelée Zenqet Laarab, un incendie s’est déclenché. À l’intérieur de la maison dévorée par les flammes, deux femmes ont été retrouvées mortes carbonisées. Derrière cet incendie et la mort de ces deux victimes, un jeune homme qui a pris la fuite après avoir commis son forfait.

Plusieurs sources médiatiques ont indiqué que deux femmes ont été retrouvée mortes carbonisées ce matin à la place nommée Zenqet Laarab, dans la wilaya de Tipaza. L’incendie s’est déclenchée au niveau d’une habitation en R+1. Aussitôt alertée, l’unité de protection civile de Bousmail, appuyée par celle de Ain Tagourait, est intervenue, et a pu maîtriser l’incendie.

Le mis en cause aurait égorgé les victimes

Le communiqué de la protection civile indique que deux corps carbonisés appartenant à deux femmes ont été retrouvées à l’intérieur de la maison. Derrière ce drame, un jeune homme, révele le média arabophone Al Nahar. Le mis en cause aurait pris la fuite vers une destination inconnue.

Toujours selon la même source, le mis en cause aurait égorgé les deux femmes avant de mettre le feu à la maison, et ce, dans le but d’effacer tous les indices. Il a ensuite pris la fuite vers une destination inconnue et a laissé les habitants de la région en état de choc, relate encore Al Nahar.

Les services de sécurité ont déjà ouvert une enquête approfondie sur cette affaire, et ont commencé leurs recherches afin de mettre la main sur le mis en cause qui se trouve toujours en fuite.