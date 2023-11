Parodiés dans une vidéo virale, Pascal Praud et Chalghoumi répondent à Malik Bentalha

Le weekend dernier, l’humoriste, d’origine algérienne, Malik Bentalha a publié sur sa chaine YouTube une vidéo qui tourne en dérision l’émission » l’heure des pros » de l’animateur Pascal Praud. Une séquence qui a fait un carton plein sur la toile et qui a récolté plus de 2 millions de vues en seulement quelques heures.

Le sketch, intitulé « l’heure de trop », reprend les codes de l’émission de Cnews, dans lequel Malik Bentalha imite plusieurs personnalités et leur vision de l’Islam. Dans cette parodie, Pascal Praud est transformé en Patrick Traud, et l’imam de la mosquée de Drancy, en l’occurrence Hassen Chalghoumi, est devenu un imam de Nancy, notamment un certain Larson Harbouni.

« L’heure de trop » de Malik Bentalha : La réaction de Pascal Praud

Cependant, la vidéo de Malik Bentalha n’est pas restée sans réactions. D’ailleurs, les deux premiers intéressés par cette parodie, n’ont pas tardé à réagir. À commencer par l’animateur de l’Heure des pros », Pascal Praud, qui a déclaré au journal « Le Parisien ».

» Le début, avec la chanson de Sardou, m’a fait marrer », explique l’animateur de Cnews en faisant référence à la séquence d’ouverture de « l’heure de trop », présentée par le personnage fictif de Patrick Traud. Par ailleurs, « c’est caricatural, mais honnêtement, ce n’est pas méchant », juge-t-il, beau joueur, avant de poursuivre « Être parodié, c’est la rançon du succès ».

L’animateur de Cnews se désole, alors du succès qu’a rencontré le Sketch de Bentalha, « je regrette la surinstrumentalisation de ce sketch sur les réseaux sociaux… On me fait passer pour un réac alors que je suis plutôt anar. J’aime la liberté par-dessus tout » a-t-il déclaré.

L’imam de Drancy, Hassen Chalghoumi, répond à Malik Bentalha

De son côté, l’imam de Drancy, Hassen Chalghoumi a également réagi à l’imitation de Malik Bentalha. Sur un post publié sur le réseau X (anciennement Twitter), l’Imam de Drancy a fait, lui aussi, part de ses impressions sur la vidéo parodique de Malik Bentalha.

« Cette parodie m’a fait rire, parce que je suis Charles » a réagi Chalghoumi. Cependant il poursuit « Le rire est encouragé en islam quand il est empreint de bienveillance, prohibé quand il est malveillant », avant de conclure « je ne peux pas vous en dire plus ».

Cette parodie m’a fait rire ! Parce que je suis Charles !

Mais certaines réactions montrent que ses auteurs avaient d’autres intentions aussi

Le rire est encouragé en islam quand il est empreint de bienveillance, prohibé quand il est malveillant.

Je ne peux pas vous en dire plus https://t.co/L7qvCYqX10 — IMAM CHALGHOUMI (@Imam1chalghoumi) November 25, 2023

