« Parmi les meilleurs au monde »…BOSCH reconnaît le potentiel énergétique exceptionnel de l’Algérie

Le groupe allemand Bosch, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies innovantes, a exprimé un vif intérêt pour le marché énergétique algérien, notamment dans les secteurs des énergies nouvelles et renouvelables.

Cette volonté de coopération a été réaffirmée lors d’une rencontre, à Alger, entre Markus Thill, président de Bosch Africa, et Noureddine Yassâa, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énergie, chargé des Énergies Renouvelables.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat bilatéral entre l’Algérie et l’Allemagne, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert. Selon un communiqué du ministère de l’Énergie, l’objectif est d’échanger des expertises et d’accompagner la transition énergétique durable en Algérie.

Noureddine Yassâa a souligné l’importance de bénéficier de la technologie et de l’expertise allemandes pour développer le secteur énergétique algérien, en ligne avec la stratégie nationale visant à réaliser une transition énergétique et à promouvoir le développement durable.

Il a également présenté un aperçu des programmes de développement du secteur de l’Énergie et des Mines, en mettant l’accent sur les énergies renouvelables et l’hydrogène vert, domaines dans lesquels l’Algérie dispose d’un potentiel considérable.

De son côté, Markus Thill a salué le potentiel « considérable » de l’Algérie dans les énergies nouvelles et renouvelables, en particulier dans les domaines de l’hydrogène vert et de l’énergie solaire, qu’il a qualifiés de «parmi les meilleurs au monde».

Il a également exprimé la volonté de Bosch de fournir des solutions innovantes pour soutenir les efforts de l’Algérie dans la valorisation des énergies renouvelables et leur intégration dans le mix énergétique national.

BOSCH Africa : Coopération sur l’hydrogène vert et les technologies propres

Les discussions ont porté sur divers domaines liés à l’énergie, notamment l’hydrogène vert et ses dérivés, tels que l’ammoniac et le méthanol, ainsi que sur les technologies permettant de réduire l’empreinte carbone.

Le potentiel de coopération entre les entreprises algériennes et Bosch a également été mis en avant, notamment dans l’exploitation et la fabrication de technologies d’hydrolyse et de piles à combustible hautement efficaces. Ces technologies pourraient être intégrées avec des projets d’énergie solaire photovoltaïque et éolienne.

Les deux parties ont également exploré les possibilités de coopération en matière d’études d’ingénierie, de transfert de technologie et d’échange d’expertise. Markus Thill a évoqué des projets futurs visant à développer l’utilisation de la technologie des piles à combustible, alimentées par des centrales solaires et éoliennes, pour produire de l’électricité dans les zones isolées.

Ces projets pourraient également contribuer à remplacer l’utilisation du diesel dans la production électrique, notamment dans le sud du pays, grâce à des technologies modernes à haut rendement.

Un autre volet de la coopération abordé lors de cette rencontre concerne la formation. Bosch souhaite s’impliquer dans le développement des compétences locales, un élément clé pour assurer la réussite des projets énergétiques futurs en Algérie.

Cette rencontre marque une étape importante dans le rapprochement entre l’Algérie et Bosch, et pourrait ouvrir la voie à des investissements significatifs dans le secteur des énergies renouvelables, renforçant ainsi la position de l’Algérie comme acteur clé dans la transition énergétique en Afrique du Nord.