Parlement français : Fatiha Keloua-Hachi élue présidente de la commission Culture

La composition finale de l’Assemblée nationale française est désormais connue. Après une dernière journée de vote, sous tension, pour les postes clés entre le camp présidentiel et la droite, les Macronistes ont réussi à garder la main haute sur six des huit commissions de l’Assemblée nationale.

En effet, samedi, deux députés du Nouveau Front populaire et six Macronistes ont remporté les élections des présidences des commissions. Face à cinq autres députés, Yaël Braun-Pivet, a été élue présidente de la nouvelle Assemblée par 220 voix, sur 569 exprimées.

Nouvelle Assemblée nationale française : la composition finale connue

Alors que Matignon attend toujours la nomination de son nouveau Premier ministre, l’Assemblée nationale française a, quant à elle, réussi à nommer les présidents de ses huit commissions. Chaque poste est convoité par l’opposition et les tensions ont fortement monté, lors de ces élections.

Coup de théâtre ! l’Insoumis Eric Coquerel, président de la commission des Finances depuis 2022, a été réélu, avec 29 voix contre 26, et a remporté la victoire contre Véronique Louwagie. Par ailleurs, parmi les Macronistes, Florent Boudié sera chargé de présider la très prestigieuse commission des Lois.

La composition de cette nouvelle Assemblée se poursuit avec Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères, le député Horizons, Paul Christophe en tête de la commission des affaires sociales et Antoine Armand aux affaires économiques. De plus, la députée Sandrine le Fleur prend la présidence de la commission Développement durable et Jean-Michelle Jacques devient le nouveau président de la commission Défense.

La députée Franco-algérienne Fatiha Keloua-Hachi en tête de la commission des affaires culturelles

D’origine algérienne, la socialiste Fatiha Keloua-Hachi est l’une des surprises de ces élections. En effet, l’élue NFP prend la tête de la commission des affaires culturelles et remporte la victoire contre Erwan Balanant et Géraldine Bannier.

En 2022, la députée de Seine-Saint-Denis a déposé une proposition visant à établir les repas des CROUS à 1 euro pour les étudiants, à travers l’ensemble du territoire français. Un projet refusé lors de la niche parlementaire des socialistes.

Pour mémoire, les domaines de compétences de la commission des affaires culturelles sont : l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur, la recherche, la jeunesse, les sports, les activités artistiques et culturelles, la communication, la propriété intellectuelle…

