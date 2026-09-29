Fermeture du parking de Tafourah dès le 1er octobre : Quelles alternatives pour stationner à Alger ?

Les habitués d’Alger-Centre vont devoir revoir leurs habitudes. Le parking de Tafourah cessera d’accueillir des véhicules dès le 1er octobre prochain, selon une annonce faite ce mardi par l’Établissement de gestion de la circulation et du transport urbain de la wilaya d’Alger.

Motif avancé : le lancement d’un chantier de réaménagement de cette infrastructure très sollicitée par les automobilistes du centre-ville.

La décision, communiquée officiellement, ne précise pas de date de réouverture. Elle promet en revanche une remise à niveau complète de l’équipement, dont la fréquentation quotidienne pèse lourd dans l’équilibre du stationnement à Alger.

Le parking de Tafourah ferme pour un chantier de réaménagement

L’établissement gestionnaire explique que la suspension de l’activité était indispensable pour laisser le champ libre aux équipes techniques. Impossible, en effet, de faire cohabiter un chantier lourd avec le va-et-vient permanent des véhicules sur plusieurs niveaux.

Cette opération s’inscrit, selon le communiqué, dans la feuille de route de modernisation de la capitale pilotée par les services de la wilaya. Réhabiliter les équipements publics vieillissants et rehausser la qualité du service rendu aux usagers figurent parmi les axes affichés par les autorités locales.

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Des chantiers de ce type se multiplient d’ailleurs dans la capitale depuis plusieurs mois. La wilaya avait notamment procédé, en juin dernier, à la fermeture temporaire d’un tronçon de l’autoroute longeant l’avenue de l’ALN pour installer les poutres d’une passerelle piétonne.

Bézier et 1er-Novembre prennent le relais pour le stationnement

Pour éviter l’engorgement du centre-ville, deux structures de substitution ont été désignées. Le parking Bézier, à Sidi M’Hamed, et celui du 1er-Novembre, situé à la Casbah, resteront ouverts et disponibles pendant toute la durée des travaux.

L’établissement invite les usagers à s’y reporter dès la fermeture effective. Les deux sites se trouvent à courte distance de Tafourah, ce qui devrait limiter les détours pour les conducteurs.

Reste la question de la capacité. Tafourah absorbe une part importante du flux quotidien, et son retrait temporaire du circuit risque de tendre l’offre disponible aux heures de pointe. Les automobilistes ont donc tout intérêt à anticiper leurs déplacements.

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L’établissement a tenu à présenter ses excuses pour les désagréments provoqués par cette interruption. Il remercie au passage les citoyens pour leur compréhension et leur coopération, jugées nécessaires à la bonne marche du projet.

Aucun calendrier précis de réouverture n’a filtré. Les usagers devront donc surveiller les prochaines communications de la wilaya pour connaître la durée exacte des travaux de réaménagement engagés sur ce site stratégique d’Alger-Centre.