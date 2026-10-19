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Alger : un parking à étages de plus de 600 places en chantier à Bir Mourad Raïs

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Ahmed Saifi
4 min de lecture
Alger : un parking à étages de plus de 600 places en chantier à Bir Mourad Raïs
Le parking à étages Bouadou, situé avenue des Frères Bouadou à Bir Mourad Raïs, offrira plus de 600 places de stationnement à Alger.
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Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a inspecté dimanche le chantier d’un parking à étages à Bir Mourad Raïs. L’ouvrage pourra accueillir plus de 600 véhicules. Il s’ajoute à plusieurs projets destinés à soulager le stationnement dans la capitale.

Alger : un parking de plus de 600 places en construction à Bir Mourad Raïs

Le ministre, wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a effectué dimanche matin une tournée d’inspection dans la capitale. Il s’est notamment rendu sur le chantier du parking à étages « Bouadou », avenue des Frères Bouadou, à Bir Mourad Raïs. L’ouvrage offrira une capacité de plus de 600 véhicules.

Le wali a constaté l’avancement des travaux aux différents étages du parking. Il a aussi demandé d’aménager les espaces extérieurs avoisinants, et d’étudier la possibilité d’y créer des espaces de détente.

L’équipement reste pour l’instant un chantier, et non un parking ouvert au public. La wilaya n’a communiqué ni taux d’avancement ni date de mise en service. Le wali a toutefois donné des instructions pour accélérer la cadence de réalisation des projets inspectés.

Modernisation d’Alger : les autres chantiers inspectés par le wali Rabehi

Cette inspection s’inscrit dans la vision stratégique de développement et de modernisation d’Alger. Le wali multiplie les sorties de terrain pour suivre les chantiers de ce programme. Il avait déjà donné de précédentes instructions sur la façade maritime de la capitale.

La tournée a commencé par la cathédrale du Sacré-Cœur, à Alger-Centre. Ce projet de réaménagement et de réhabilitation s’inscrit dans le Plan blanc. Les travaux portent notamment sur l’étanchéité de la toiture et le réaménagement du théâtre et des salles d’exposition. Ils comprennent aussi le nettoyage des murs en pierre par aérogommage.

Le wali a demandé d’aménager les abords de l’édifice, en lançant la réhabilitation des bâtiments voisins. Ces opérations relèvent également du Plan blanc. Il a aussi prévu l’installation d’un éclairage architectural par l’établissement public de wilaya ERMA.

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Bir Mourad Raïs : une nouvelle gare intermodale et une extension du tramway

Le parking s’ajoute à d’autres chantiers liés à la mobilité dans la commune. La gare intermodale de Bir Mourad Raïs affichait 58 % d’avancement pour ses travaux extérieurs en avril, selon l’APW d’Alger. Sa livraison était alors prévue au premier semestre 2027.

L’APW a également évoqué l’extension du tramway de la station des Fusillés, au Ruisseau, vers Bir Mourad Raïs. Ce projet vise à renforcer le réseau de transport urbain et à réduire la pression sur la circonscription. Aucun calendrier n’a toutefois été précisé à cette occasion.

Hydra, Sidi Yahia, Bab Ezzouar : les autres projets de parkings à Alger

Le parking de Bir Mourad Raïs ne doit pas être confondu avec les autres projets de la capitale. À Hydra, le parking à étages de Sidi Yahia doit accueillir 760 véhicules, selon l’APW d’Alger. En avril, sa livraison était prévue au premier trimestre 2027.

Au centre-ville, le projet de façade maritime prévoit aussi un parking de 400 véhicules. La wilaya avait par ailleurs annoncé de méga parkings à Aïn Naadja, Bab Ezzouar et El Mohammadia. Pour celui de Sidi Yahia, l’APW espère un allègement de la pression sur le trafic routier.

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Parking Bouadou : quand ouvrira-t-il et combien coûtera le stationnement ?

De nombreuses questions restent sans réponse officielle à ce stade. La wilaya n’a précisé ni le nombre d’étages, ni le coût du projet, ni l’entreprise chargée des travaux. Elle n’a pas non plus indiqué l’organisme qui gérera le futur parking.

Aucun tarif de stationnement ni formule d’abonnement n’a été annoncé. Ces modalités seront fixées plus tard par les autorités compétentes. Il est recommandé de se référer aux annonces officielles de la wilaya d’Alger avant toute conclusion, afin d’éviter toute confusion.

En pratique : emplacement, capacité et ouverture du parking

  • Où : parking à étages « Bouadou », avenue des Frères Bouadou, commune de Bir Mourad Raïs (wilaya d’Alger)..
  • Capacité : plus de 600 véhicules.
  • Aménagements prévus : espaces extérieurs, avec la possibilité d’espaces de détente.
  • Ouverture : non annoncée, le chantier est en cours.
  • Tarifs : non communiqués.

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Ahmed Saifi

Journaliste senior – Politique, actualité nationale et société

Ahmed Saifi est journaliste senior au sein de la rédaction d'Algerie360. Fort de plus de vingt années d'expérience dans le journalisme, il suit et analyse les grands enjeux politiques, institutionnels et sociaux qui façonnent l'actualité algérienne.

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