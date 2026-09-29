Parking aéroport d’Alger : le tarif passe à 2 000 DA par jour

Laisser sa voiture au parking de l’aéroport d’Alger coûte désormais nettement plus cher. La Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) a publié une nouvelle grille tarifaire pour trois espaces de stationnement.

Elle concerne les parkings P5, P6 et P7 du terminal international Houari-Boumediene. Les P5 et P6 sont réservés à la courte durée, tandis que le P7 est dédié au stationnement de longue durée. La révision touche surtout les voyageurs qui partent plusieurs jours avec leur propre véhicule.

Parking aéroport d’Alger : 2 000 DA les 24 heures aux P5 et P6

Aux parkings P5 et P6, réservés à la courte durée, une tranche de 24 heures coûte maintenant 2 000 dinars. Avant la révision, le tarif rapporté s’élevait à 500 dinars pour la même durée.

Le prix quadruple donc, soit une hausse de 300 %. Ces deux espaces figurent parmi les plus fréquentés par les voyageurs du terminal international.

Le P7 longue durée fixé à 1 500 DA par jour

Le parking P7 applique un tarif distinct. La SGSIA le réserve au stationnement de longue durée et y facture 1 500 dinars par tranche de 24 heures.

L’écart atteint ainsi 500 dinars par jour en faveur du P7. Pour un départ de plusieurs jours, cet espace devient par conséquent l’option la moins coûteuse de la nouvelle grille.

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Jusqu’à 20 000 DA pour dix jours au parking de l’aéroport d’Alger

Sur la base des nouveaux tarifs, la note grimpe vite. Au P7, cinq jours de stationnement reviennent à 7 500 dinars. Une absence de dix jours porte la facture à 15 000 dinars.

Aux P5 et P6, en revanche, dix tranches de 24 heures atteignent 20 000 dinars. Un départ d’une semaine représente ainsi plusieurs milliers de dinars de stationnement.

Ce poste s’ajoute donc au budget du voyage, au même titre que le prix du billet d’avion. Le choix du parking pèse également sur la facture finale.

Courte ou longue durée : bien choisir son parking

La distinction entre les deux formules devient décisive selon la durée du voyage. Pour un simple aller-retour dans la journée ou une absence de quelques heures, les P5 et P6, plus proches, restent adaptés.

En revanche, dès que le séjour se compte en jours, le P7 s’impose : à 1 500 dinars les 24 heures, il fait économiser 500 dinars par jour par rapport aux P5 et P6.

Paiement aux caisses au-delà de 30 minutes

Les parkings de l’aéroport fonctionnent avec un système de péage semi-automatique. Les usagers qui stationnent plus de 30 minutes règlent d’abord leurs frais aux caisses.

Ils font ensuite valider leur ticket à la sortie. Par ailleurs, la SGSIA rappelle depuis plusieurs années que les véhicules doivent rester dans les zones de stationnement prévues à cet effet.

Le dépose-minute reste réservé aux arrêts courts

Les automobilistes qui accompagnent simplement un passager disposent d’une autre solution. Le terminal international propose en effet un dépose-minute, installé sur le viaduc.

Cet espace sert aux arrêts temporaires. Il ne remplace donc pas le parking pour un stationnement prolongé.

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Trois parkings sur les aires de Houari-Boumediene

L’aéroport international Houari-Boumediene dispose de plusieurs aires de stationnement. La nouvelle grille de la SGSIA porte toutefois sur trois d’entre elles, les P5, P6 et P7.

La société gestionnaire communique régulièrement sur le fonctionnement de la plateforme. Le 24 septembre, elle a notamment démenti une vidéo virale et évoqué des poursuites judiciaires.

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