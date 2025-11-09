Parkings à étages, monorail… voici le plan mis en route pour libérer Alger des bouchons

Le réseau routier d’Alger fait l’objet d’une refonte ambitieuse. Face à une capitale en pleine expansion, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports met en œuvre une stratégie complète pour désengorger les axes principaux et moderniser les infrastructures.

Ce programme, inscrit dans le cadre du « plan jaune » du Programme de modernisation de la capitale, approuvé par le Président de la République en 2024, vise à transformer la mobilité urbaine et à renforcer l’attractivité de la ville à l’horizon 2040.

Lancée officiellement lors de l’installation des nouveaux walis délégués des circonscriptions de Chéraga, Sidi M’Hamed et Dar El Beïda, cette initiative entend mettre Alger sur la voie d’une capitale plus fluide et connectée. En s’appuyant sur des infrastructures diversifiées et un programme de circulation intelligent.

Mobilité urbaine à Alger : métro, téléphériques et monorail pour fluidifier la capitale

Le ministère précise que le programme repose sur quatre axes principaux :

L’agrandissement du réseau du métro d’Alger, accompagné de l’ouverture de nouvelles stations, afin de répondre à la demande croissante des usagers. La construction de parkings à étages dans les zones urbaines, destinés à réduire la congestion et faciliter le stationnement dans les secteurs les plus fréquentés. La réhabilitation des tunnels et des grands axes routiers, afin d’assurer une circulation plus fluide et sécurisée. La remise en service et le prolongement des téléphériques, dont la réouverture officielle du téléphérique Bab El Oued–Zghara après cinq mois de maintenance.

Les lignes en cours de travaux, comme celles reliant El Madania à Belouizdad ou le Palais de la Culture aux Fusillés, seront prolongées sur de nouveaux tracés, avec des délais estimés à deux ans pour certaines sections.

Le programme prévoit également le prolongement du tramway jusqu’à la nouvelle gare routière de Bir Mourad Raïs et la construction de plus de 67 kilomètres de monorail reliant Safex à Sidi Abdellah et Oued Smar à Birtouta. La gestion du trafic sera modernisée grâce à l’adoption d’un système de contrôle intelligent. Garantissant un suivi en temps réel de la circulation.

Le plan jaune, une priorité pour une capitale connectée et durable

Le ministre Saïd Sayoud souligne que ces efforts s’inscrivent dans une vision nationale à l’horizon 2040. Visant à faire d’Alger un pôle économique et civilisationnel. L’objectif est de concilier développement urbain, mobilité durable et respect de l’environnement. Tout en facilitant l’accès aux nouveaux pôles urbains.

Le programme repose sur une articulation de plusieurs plans thématiques :

Le « plan blanc » pour la préservation du patrimoine architectural ;

pour la préservation du patrimoine architectural ; Le « plan bleu » pour reconnecter la ville avec la mer ;

Le « plan vert » pour restaurer l’équilibre écologique ;

Le « plan jaune » pour fluidifier la circulation.

Parmi ceux-ci, le plan jaune constitue la priorité immédiate afin de répondre aux besoins pressants des citoyens aux heures de pointe et d’anticiper l’étalement urbain.

En somme, cette démarche reflète l’ambition de transformer la capitale en une ville moderne et fonctionnelle. Où la mobilité n’entrave plus le quotidien des Algérois.