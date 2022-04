Paris : un Algérien arrêté pour meurtre

La criminalité est en hausse dans beaucoup de pays, et la France est elle aussi concernée. Sachant que beaucoup de ressortissants résidants en France sont de nationalité algérienne, ils sont parfois impliqués de prés ou de loin dans ces crimes dont certains sont motivés par des mobiles qui laissent perplexes.

C’est le cas dans cette affaire impliquant un Algérien, vivant en France qui est soupçonné d’avoir perpétré le meurtre d’un jeune homme de 19 ans dénommé Brandon pour étre sorti avec sa sœur dans la ville de Garges-lès-Gonesse, dans la banlieue parisienne plus précisément à coté du centre commercial Arc-en-Ciel. En effet, le 20 avril 2022 vers les coups de 17 h la victime fut tuée d’un coup de couteau au thorax, suite à quoi les secours ont aussitôt rappliqué pour le réanimer et l’emmener aux urgences mais son sort était déjà scellé et Brandon mourra peu de temps après son entrée à l’hôpital.

D’après le journal “le Parisien” , le frère de la victime qualifie cet acte de “raciste”. En effet, le coupable n’avait pas consenti à cette relation, à cause de la couleur de peau de Brandon qui était métissé, d’une mère indienne et d’un père ivoirien. Les habitants du quartier très inquiets et indignés par cet acte se rassemblent déjà devant le domicile de la victime, afin d’exprimer leur soutien à la famille dans un premier temps, et ensuite leur désapprobation quant aux raisons du meurtre.

Le coupable, déjà interpellé par les autorités

Un suspect âgé de 23 ans a été désigné comme étant le responsable de cet effroyable acte. Le coupable d’origine Algérienne avait pris la fuite juste aprés avoir commis le meurtre du jeune Brandon, le mercredi 20 avril 2022 laissant la victime a terre baignant dans son sang, aprés lui avoir infligé un coup de couteau.

Alors que la Sûreté départementale du Val-d’Oise était à sa recherche depuis mercredi, ce n’est que dans la nuit de samedi 23 avril 2022 que l’individu fut interpellé dans les Hauts-de-Seine puis placé en garde à vue.