Paris secouée par un drame : un Algérien percuté par un manège

Heurté à la tête par les montagnes russes, un employé du manège est décédé sur le coup. Une enquête a été menée par le commissariat du 12ème arrondissement. En effet, dans la nuit de vendredi à samedi 7 mai 2022, à la Foire du Trône, un employé du manège a trouvé la mort. Le forain, alors âgé de 40 ans, a été percuté par une nacelle de manège sur laquelle ce dernier travaillait, a indiqué la Brigade des sapeurs-pompiers de la capitale parisienne, citant des faits « encore à établir ».

Il s’agit d’un forain aux origines algériennes, plus précisément de Boghni à Tizi Ouzou. Cette information a été relatée ce dimanche 8 mai 2022 par la chaîne Berbère Télévision qui reprend à son compte sur sa page Facebook, une annonce du décès du comité de cette région.

Cet accident est survenu aux environs de 00h25. Le forain aurait abordé le manège pour récupérer la casquette qu’un client a fait tomber, alors qu’il se trouvait dans un wagon. Or, l’une des nacelles se trouvant sur le manège l’aurait violemment percuté à la tête. « Lorsque les secours sont arrivés, il était déjà mort, il a probablement été tué sur le coup », a précisé un porte-parole des pompiers. Une enquête a été ouverte notamment pour « homicide involontaire et travail dissimulé », a déclaré le parquet de Paris. Celle-ci a été attribuée au service d’accueil et d’enquête de proximité du commissariat du 12e arrondissement.

Sur place, douze personnes se trouvant sous le choc, parmi lesquelles on compte cinq enfants, ont pu être prises en charge par les pompiers. Ces personnes comprennent une femme ainsi que son enfant présents dans le wagon qui a heurté la victime. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos ont attesté d’un mouvement de foule à la suite du drame. Mais aucune bagarre, contrairement à ce que certains ont mentionné.

La Foire du Trône à Paris rouvre ses porte le samedi dernier malgré l’accident

La Foire du Trône, important parc d’attractions de Paris implanté à l’orée du bois de Vincennes, avait rouvert ses portes au début du mois d’avril 2022 après deux ans d’absence pour cause de pandémie de Covid-19. À la mi-avril dernier, six personnes d’un même groupe d’amis âgés de 20 à 35 ans ont été blessées à la suite d’un autre accident sur une attraction à sensations fortes. Préalablement à l’épidémie, cet événement avait déjà enregistré son lot d’accidents et suscité des interrogations autour de sa sécurité.

« C’est un accident dramatique, nous sommes en deuil mais la vie continue. C’est un accident du travail que l’on peut comparer à un employé d’autoroute qui se serait fait faucher par une voiture. La Foire reste ouverte. », a déclaré Fred Papet, l’attaché de presse de la Foire du Trône. Malgré le terrible accident la foire de Trône a rouvert ses portes le jour suivant les faits, soit le samedi 7 mai 2022.