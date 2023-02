Paris – Rabat : le Maroc mis à nu par le magazine français Marianne

Les relations entre la France et le Maroc suscitent beaucoup de questionnement ces dernières semaines, et intéresse particulièrement la presse française. L’hebdomadaire français « Marianne » a consacré une partie de son édition de cette semaine du 16 au 22 février 2023 aux conflits entre l’hexagone et le royaume chérifien.

Après les informations du quotidien Le Figaro sur des mandats d’arrêts qui viseraient plusieurs responsables marocains, en lien avec le scandale de corruption au Parlement européen, c’est au tour du magazine « Marianne », qui a consacré la couverture de son édition, du 16 au 22 février, aux relations maroco-françaises, intitulé « Espionnage, groupes de pression, scandales, drogue et immigration : comment le Maroc nous tient ? ».

L’hebdomadaire détaille que le Maroc bénéficie d’un « traitement de faveur » de la part de la France. Ce qui, précise-t-on, n’empêche pas Rabat d’étendre son influence en France.

« L’indignation suscitée l’été 2021 par les révélations de ces pratiques s’est comme dissipée. Qui s’en inquiète depuis ? », se demande le journal français, faisant allusion à l’affaire Pegasus. Un scandale dans lequel les autorités marocaines sont accusées d’avoir espionné plusieurs officiels français, dont le Président français, Emmanuel Macron. Une affaire qui a fait grand bruit, même si Rabat a toujours nié son implication.

De plus, Marianne a évoqué le scandale au sein du Parlement européen. Une affaire qui a fait grand bruit, dans laquelle le Maroc est accusé d’avoir corrompu des élus pour faire voter à Bruxelles des lois en sa faveur.

Le Maroc intouchable pour préserver son rôle dans le freinage de l’immigration clandestine vers l’Europe ?

Sauf que le Maroc, « l’une des portes d’entrée de l’immigration vers l’Europe », est « intouchable », écrit ce même média. Précisant l’enjeu des relations entre le royaume et l’Union Européenne : « inciter Rabat à ne pas laisser libre cours aux passages vers l’Europe ». Le royaume gère la question de l’immigration vers l’Europe. Le Maroc, « parce que c’est l’une des portes d’entrée de la drogue vers l’Europe », tiendrait donc la France.

Par ailleurs, le magazine Marianne rappelle que le Maroc est le premier producteur de résine de cannabis au monde. Tout en relevant que Rabat, dont « les anciens canaux ne fonctionnent plus… peine à trouver de nouveaux relais d’influence ». L’hebdomadaire cite également la récente affaire du Présentateur de BFMTV, Rachid M’Barki. En effet, le journaliste franco-marocain a diffusé des sujets non validés et « orientés », une incartade qui lui a d’ailleurs valu une suspension.

