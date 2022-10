Paris Podcast Festival 2022 : deux Algériennes se distinguent

Chaque année et pendant quatre jours, l’association Les Écouteurs organisent le Paris Podcast Festival. Cet événement est entièrement dédié à tous genres de podcast natif. Et a pour but de réunir chaque année les passionnés de ce domaine.

En donnant un rendez-vous annuel aux professionnels du podcast, Le Paris Podcast Festival cherche à décrypter les tendances de ce domaine, qui devient, de plus en plus, une pratique culturelle. Par ailleurs, la 5e édition de ce rendez-vous est achevée le 23 octobre dernier, au niveau de Gaîté lyrique à Paris.

Au terme de sa dernière journée, neuf lauréats ont réussi à décrocher des prix qui les distinguent les uns des autres. Parmi ces derniers figurent deux femmes aux origines algériennes.

Deux Algériennes se distinguent au Paris Podcast Festival

Une comédie sur un téléphone, une série sur une histoire insolite, mais aussi un documentaire sur les femmes algériennes… tels sont les sujets lauréats des premiers prix de ce festival. Lors de ce dernier, deux femmes d’origines algériennes ont réussi à décrocher deux prix. Il s’agit de Latifa Mouaoued et Donia Ismail.

En effet, Latifa Mouaoued a obtenu, lors du Paris Podcast Festival, le prix du meilleur documentaire. En proposant son podcast « La France, mon bled », Latifa retrace l’immigration algérienne en France. Non pas du point de vue de ces hommes qui ont quitté leur pays pour travailler dans l’hexagone. Mais plutôt à travers le regard des femmes qui ont vécu la guerre d’Algérie. « La France, mon bled » de Latifa Mouaoued raconte la quête d’identité, par des témoignages de plusieurs femmes algériennes.

La deuxième femme d’origine algérienne à être récompensée, lors du Paris Podcast, est Dounia Ismail. Cette dernière, a proposé pour cet événement, un épisode d’un podcast consacré également sur l’Algérie, notamment « Allo213 » produit par Arabia Vox.

L’épisode proposé par Dounia Ismail, tente de répondre à la question portant sur « Pourquoi voit-on le drapeau algérien partout ? ». En tendant son micro à Nedjib Sidi Moussa, docteur en science politiques, Dounia Ismail parle sur la création du drapeau algérien et sa représentation pour leur peuple algérien. Ce podcast a réussi à décrocher, lors de la 5e édition du Paris Podcast Festival, le prix de « Apprentissage ».