Paris, Marseille, Montréal… Air Algérie met en promotion ses vols en aller-retour

Air Algérie vient de lancer ses nouvelles grilles tarifaires pour le mois de février 2026. L’accent est mis sur la flexibilité avec l’introduction de tarifs ultra-compétitifs, notamment l’offre « 0 Bag », destinée aux voyageurs privilégiant la légèrté et les prix bas.

Ces tarifs s’adressent particulièrement aux voyageurs fréquents, aux étudiants ou aux familles effectuant de courts séjours, où un bagage cabine suffit amplement.

Pour rappel, ces billets sont soumis à des restrictions. Comme l’indique la mention « 0 BAG » sur le site de la compagnie, le tarif le plus bas n’inclut pas de bagage en soute. L’ajout d’une valise ultérieurement pourrait modifier le coût total du voyage.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie réduit les vols vers cette destination et prépare une nouvelle liaison internationale



Voyager à moins de 18 000 dinars avec l’offre 0 Bag d’Air Algérie

Air Algérie adapte son offre aux habitudes de ses voyageurs en dévoilant ses tarifs promotionnels pour février 2026. Grâce à l’option « 0 BAG », la compagnie propose une solution flexible et à prix réduit, parfaitement adaptée à ceux qui voyagent sans bagage en soute.

Cette option permet de relier l’Algérie à la France à des prix réduits :

Annaba – Lyon : proposé à partir de 17 751 dinars algériens le voyage en aller/retour ;

proposé à partir de 17 751 dinars algériens le voyage en aller/retour ; Oran – Marseille : accessible dès 15 781 dinars (aller/retour) ;

accessible dès 15 781 dinars (aller/retour) ; Paris Orly – Constantine : affiché à 128,55 euros.

Le segment transatlantique bénéficie également de tarifs attractifs pour la saison printanière, facilitant les échanges avec la communauté établie au Canada grâce à des billets complets (avec bagage en soute inclus) :

Montréal – Alger : à partir de 877,71 CAD ;

à partir de 877,71 CAD ; Alger – Montréal : au prix de 83 513 dinars algériens.

Comment profiter des nouvelles promotions d’Air Algérie ?

Pour profiter de ces nouveaux tarifs promotionnels de la compagnie aérienne nationale, il est important de respecter le calendrier et les conditions de vente d’Air Algérie :

Période d’achat : du 15 février au 28 février 2026 ;

Période de voyage : du 15 février au 13 juin 2026.

Avec une fin d’achat fixée au 28 février, les voyageurs n’ont que deux semaines pour bloquer leurs places. Cette promotion couvre une large période de voyage allant jusqu’à la mi-juin, ce qui permet d’anticiper les déplacements printaniers avant la haute saison estivale.

Ces tarifs promotionnels s’appliquent exclusivement aux voyages en classe économique effectués en aller-retour. Bien que l’offre soit attractive, elle impose une certaine rigueur : le billet est non remboursable en cas d’annulation. Toutefois, la compagnie permet une certaine souplesse puisque les dates de voyage restent modifiables, sous réserve du paiement de frais supplémentaires applicables au moment du changement.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Ferries : la compagnie maritime lance un nouveau service pour les réservations

