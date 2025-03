Paris, Madrid, Montréal… Ces destinations profitent d’une réduction de 50% chez Air Algérie

À l’occasion du mois du Ramadan, la compagnie aérienne nationale a décidé de réduire de 50% les prix de ses billets de voyage depuis et vers l’Algérie. Voici un aperçu des destinations les plus demandées et des prix de leurs billets d’avion.

En réponse aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cette décision facilitera le retour des membres de la diaspora en Algérie, qui souhaitent passer le mois sacré auprès de leurs familles.

Air Algérie : ces billets de voyage profitent de belles promotions en ce mois de mars 2025

Les voyageurs algériens profitent d’un avantage tarifaire de 50% de réduction sur leurs billets de voyage programmés pour le mois de ramadan. Dans la très large liste de la compagnie, la France arrive en tête des destinations les plus demandées pour cette période.

Sur son site de réservation, le prix d’un billet en aller simple au départ de l’aéroport de Paris CDG vers celui de Houari Boumediene s’affiche à 134.34 euros; le retour est proposé à 77.40 euros seulement. Quant au billet complet en aller-retour, ce dernier est commercialisé à partir de 106.99 euros pour l’aller et dès 50.05 pour le voyage du retour.

Par ailleurs, au départ de Paris Orly, Air Algérie propose ses billets de voyage à 131.56 euros; le voyage du retour est commercialisé au prix du 77.40 euros par personne et par trajet.

Des billets d’avion vers plusieurs destinations à partir de 52 euros

L’Espagne constitue l’une des destinations les plus vendues chez Air Algérie. En effet, dans le cadre de sa nouvelle promotion, la compagnie aérienne nationale offre des billets entre Alger et Madrid au prix de 88.39 euros, le voyage en aller simple. Le vol du retour s’affiche quant à lui à partir de 75.40 euros, et l’aller-retour à 154.26 euros.

Dans le cadre de l’offre sans bagage, Air Algérie commercialise ses billets Madrid – Alger, à partir de 64.49 euros, pour un aller simple en classe économique.

Parmi les destinations les plus prisées par les voyageurs du transporteur aérien national, le Canada. Le pays regroupe l’une des plus importantes communautés algériennes à l’étranger. D’ailleurs, Air Algérie a pensé à séduire les membres de la diaspora en offrant 50 % de réduction pour ces voyageurs. Sur son site de réservation, la compagnie met en vente ses billets Alger – Montréal au prix de 1140.61 euros pour un aller-retour.

L’Italie étant également une destination très demandée pendant cette période, les billets d’avion au départ d’Alger vers Rome, en aller simple, s’affichent à partir de 115.66 euros, le retour est proposé à partir de 88.40 euros, et l’aller-retour à 205 euros.

L’offre promotionnelle disponible jusqu’au 31 mars 2025

La Grande-Bretagne, une région avec une importante présence de la communauté nationale, profite aussi de la réduction de 50% d’Air Algérie. Les passagers désireux de voyager durant ce mois de mars 2025 pourront dénicher des billets, entre Alger et Londres, au prix de 127.52 euros pour le vol en aller, et 73.90 euros pour le retour.

Par ailleurs, les billets sans bagages entre ces deux destinations sont proposés à partir du tarif de 56.60 euros, par personne et par trajet, en classe économique.

Pour rappel, Air Algérie avait précédemment annoncé que cette offre est disponible pour les réservations effectuées avant le 31 mars 2025, et concerne les vols programmés durant ce mois de ramadan.

