Paris : la datte algérienne Deglet Nour signe sa présence aux Galeries Lafayette

Deglet Nour est une variété de palmier dattier très appréciée pour son goût et sa qualité. Connu pour sa saveur sucrée semblable au miel, son goût unique est adoré même en dehors de l’Algérie.

Une vidéo publiée par le guide culinaire Hunter Food sur Instagram met en avant la boutique « Maître Dattier » qui travaille la datte avec d’autres ingrédients pour créer des créations artisanales de haute qualité.

| À LIRE AUSSI : Deglet Nour algérienne : « L’une des meilleures dattes au monde » selon un spécialiste français

Avec trois boutiques en région parisienne et un stand éphémère aux Galeries Lafayette jusqu’au 16 mai, l’enseigne expose les dattes travaillées sous diverses formes, parmi elles se trouve la Deglet Nour.

Bien que les internautes ayant testé les produits soient conquis, ils s’accordent à dire que les tarifs sont élevés. Sur son site, Maître Dattier justifie les prix en expliquant que chaque ingrédient est sélectionné avec soin pour créer des dattes d’exception mariant les saveurs d’Algérie, de Belgique, du Sri Lanka et de France.

Le commerce des dattes en Algérie s’apprête a s’envoler

Le commerce des dattes en Algérie est actuellement en plein essor. La datte algérienne est de plus en plus populaire chez les Algériens qui recherchent des alternatives plus saines.

Les commerces spécialisés dans les dérivés de dattes se multiplient dans tout le pays. L’Algérie dispose de 360 variétés de dattes et les autorités cherchent à optimiser le marché des exportations. Actuellement, seulement 3 % de la production de 1,2 million de tonnes de dattes par an est exportée, mais le potentiel est bien plus grand.

| À LIRE AUSSI : TasteAtlas : la Deglet Nour algérienne en tête du classement des meilleures dattes

Enfin, l’objectif est de doubler le nombre d’importateurs et d’atteindre 250 millions de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2024. Ali Djoudi, expert et consultant spécialisé en phœniciculture, affirme que cela serait possible en fructifiant le patrimoine phœnicicole algérien.