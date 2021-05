Paris : interdiction des manifestations de soutien à la Palestine

Le ministre Français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné, aujourd’hui jeudi le 13 mai 2021, au préfet de Police de Paris, d’interdire la manifestation de soutien au peuple palestinien qui est prévue pour ce samedi, dans la capitale Française. Le ministre de l’Intérieur a également ordonné d’œuvrer afin de protéger la communauté Juive.

C’est via un tweet, que le ministre de l’Intérieur Français, Gérald Darmanin, a souligné qu’il avait ordonné au préfet de police de la ville de Paris « d’interdire les manifestations de samedi en lien avec les récentes tensions au Proche-Orient ». Le Ministre Français de l’Intérieur a expliqué que cette interdiction est liée aux « graves troubles à l’ordre public furent constatés en 2014 ».

Appel à protéger la communauté Juive

En outre, dans le même Tweet, Gérarld Darmanin a également précisé qu’ailleurs en France, « consigne a été donnée aux préfets d’être particulièrement vigilants et fermes ». En effet, et comme cela a été rapporté par le journal français Le Monde, le ministre de l’Intérieur a aussi ordonné, dans un télégramme envoyé à l’ensemble des préfets, de « mobiliser les services de renseignement » pour « assurer le suivi de ces mouvements » et « anticiper les risques de débordement ».

Le Ministre de l’Intérieur a également demandé, dans son télégramme destiné aux préfets, de « ne pas hésiter » à « interdire » les manifestations dans le cas ou leurs déclarations sont « hors délai », ou qu’elles représentent un risque de « troubles à l’ordre public » ou qu’elles ne « respectent pas les règles de l’état d’urgence sanitaire ».

Enfin, Gérald Darmanin a appelé les préfets à protéger les « lieux de culte, écoles, centres cultures et commerces de la communauté juive ». Il est utile de souligner ici que plusieurs appels ont été lancés par plusieurs organisations pour manifester en la faveur de la cause Palestinienne, dans plusieurs villes en France, et qu’hier mercredi, un rassemblement de soutien au peuple Palestinien a été interdit à Paris, alors qu’un autre s’est tenu sans incidents à Grenoble.