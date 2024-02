Paris : Hana Ghezzar appelle les Algériens à un rassemblement ce 18 février

Le 18 février 2024 marquera en Algérie la commémoration de la Journée du Chahid, une occasion solennelle dédiée à rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et les droits fondamentaux du pays. Cette date revêt une signification profonde dans l’histoire et la mémoire collective de l’Algérie, symbolisant le combat et la résistance pour l’indépendance.

Dans ce contexte, la journaliste algérienne Hana Ghezzar a utilisé sa plateforme Instagram pour diffuser un message poignant et mobilisateur. Elle a lancé un appel vibrant à tous les Algériens résidant en France, les invitant à se rassembler et à célébrer ensemble cette journée emblématique sur le sol français.

Hana Ghezzar lance un appel aux Algériens de France : un rassemblement prévu ce 18 février à Paris

« Nous devons faire de cette journée un moment qui dépasse les frontières et les générations », a déclaré Hana Ghezzar dans son post. Consciente de l’importance de préserver la mémoire et les valeurs des martyrs de la guerre d’indépendance, elle a souligné l’urgence de l’unité et de la solidarité par-delà les distances géographiques.

Un rassemblement est ainsi prévu le dimanche 18 février à 14 h 00, sur la Place de la Nation à Paris, organisé par un collectif dédié à la mémoire du Chahid. Cet événement s’annonce comme un moment de recueillement, de réflexion et de commémoration, où les Algériens, qu’ils soient en Algérie ou à l’étranger, pourront se retrouver pour honorer ensemble les sacrifices consentis pour la liberté et la dignité.

Cette initiative découle d’une volonté de préserver l’héritage historique de l’Algérie et de transmettre les valeurs de résistance et de solidarité aux générations futures. Elle souligne également l’importance du lien indéfectible qui unit la diaspora algérienne, notamment Ghezzar qui a récemment intégré l’équipe RMC, à son pays d’origine, et l’impératif de maintenir vivante la mémoire des héros de l’indépendance.