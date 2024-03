Paris : Dalila Dalléas, artiste franco-algérienne, dénonce le génocide en Palestine

Paris, le 16 mars 2024 – L’artiste franco-algérienne Dalila Dalléas Bouzar a réalisé une performance poignante à Paris. Pieds nus et ensanglantés, elle a marché de la Place de la Bastille à la Place de la République. Son message ? Dénoncer les atrocités du conflit israélo-palestinien et rendre hommage aux victimes innocentes.

Ce n’est pas la première fois que Dalila utilise son art pour interpeller. Il y a vingt ans, elle avait déjà réalisé une performance similaire pour protester contre la guerre civile au Guatemala.

Aujourd’hui, son message est tout aussi saisissant. Alors que le conflit israélo-palestinien s’enlise, elle veut rappeler au monde la souffrance des innocents.

En choisissant de répéter cette action symbolique aujourd’hui, l’artiste souhaite souligner l’universalité de la souffrance et la nécessité d’une action urgente face aux injustices et aux violences qui persistent dans le monde.

Dalila Dalléas Bouzar est une artiste engagée. Elle utilise son art pour défendre ses convictions et faire entendre la voix des opprimés. Son courage et sa détermination font d’elle une figure incontournable de l’art engagé… Un art qui refuse l’indifférence et qui appelle à l’action pour un monde plus juste et plus humain.