Paris – Alger à pied : un Algérien se lance dans l’aventure

Le 1er juin 2011, Caroline, blogueuse aventurière, est partie de France pour entamer à pied un tour du monde qui durera 10 ans. Pratiquement onze ans plus tard, la jeune femme a déjà traversé 21 000 km et 19 pays. Toutefois, caroline n’est pas la seule personne qui a l’aventure dans le sang, un autre blogueur, aux origines algériennes et qui porte le nom de “ debbraahworld” sur ses réseaux sociaux, s’est lui aussi lancé dans un tel challenge.

Au cours d’un voyage organisé entre la France et l’Algérie, un jeune Algérien a choisi de parcourir le trajet… À pied. Habitué à faire de longues marches, dans un message publié le jeudi 5 mai 2022, il annonce lui-même sa nouvelle aventure.

Toutefois, entre les deux pays, le nombre de vols et de traversées maritimes ne fait pas défaut, même si ces derniers ne sont plus au niveau qui prévalait avant la pandémie. De nombreuses compagnies assurent cette liaison et le choix est vaste pour le jeune homme.

Pourquoi cet Algérien a-t-il choisi de réaliser ce long voyage à pied ? Voilà la question que doivent certainement se poser toutes les personnes ayant entendu parler de ce projet très ambitieux. En effet, le jeune homme a le goût de l’aventure et a déjà parcouru Paris-Copenhague en marchant. Il a souhaité le refaire en empruntant le chemin entre la France et l’Algérie. Voilà ce qu’il a confié sur le site de l’ONG Life.

« Après Paris-Copenhague à pied, j’avais pris la décision d’aller jusqu’en Algérie. Entre-temps, à la rentrée, j’ai trouvé un travail pour financer mon projet. Sauf que pour la 1re fois, je me suis senti à ma place dans une équipe, et on me proposait de belles perspectives d’avenir. Je me suis donc engagé à ne pas partir marcher pour travailler ! » a t-il déclaré.

Pour la personne qui m’a vu faire mes premiers pas …

Entre-temps, un malheureux épisode familial est arrivé et lui a fait changer d’avis « Quelques mois après, mon père décède à la maison et s’ensuit logiquement une série de questions liées à mon rôle dans cette vie. Après plusieurs semaines de réflexion, je prends la décision de partir faire ce que j’aime : marcher, aller à la découverte des autres et de moi-même. Je quitte donc mon emploi sans possibilité de revenir, mais avec leur soutien sincère à mon projet » précise le jeune Algérien, qui a choisi de faire ce parcours France-Algérie pour rendre hommage à son père “Je décide donc, d’aller marcher pour la personne qui m’a vu faire mes premiers pas”.

« C’est officiel : je pars à pied en Algérie le 5 mai ! Un voyage de plusieurs mois où je vais traverser plusieurs pays » avait-il fait savoir le 22 février 2022 via son compte Twitter. Le jeudi 5 mai dernier, il revient avec un nouveau tweet annonçant le début de son aventure.

« C’est le jour J. Je commence la marche jusqu’en Algérie. Je pars et j’arrive fin août ou début septembre. Je vous donne des nouvelles tous les jours ! Twitter va me servir de carnet de bord, vous pouvez aussi suivre l’aventure en direct sur IG ! Souhaitez-moi bonne chance », a-t-il annoncé.