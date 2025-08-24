Paris – Alger à pied : Noé, aventurier de 19 ans, relève le défi

Après l’exploit de Mehdi Debbrah, qui a fait l’aller-retour Paris – Alger à pied, un autre aventurier, Noé, se lance un défi similaire : il a décidé de partir depuis Paris pour rejoindre sa famille en Algérie, également à pied.

Ces voyages à pied sont des aventures remarquables qui demandent une incroyable endurance physique et mentale. Au-delà de l’aspect sportif, ils ont souvent une dimension humanitaire ou personnelle.

Durant ce périple, Noé, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de The Hardest Kidzz, a fait face à de nombreux défis : la traversée de paysages variés, les changements de climat, la solitude et la logistique souvent complexe. Ce défi rappelle l’importance de la connectivité entre les deux peuples.

The Hardest Kidzz relie Paris à Alger après 102 jours de marche à pied

L’aventurier de 19 ans, The Hardest Kidzz ou Noé, s’est lancé un défi extraordinaire pour sa chaîne YouTube : Marcher de Paris jusqu’à Alger. Ce périple a une double signification pour lui : c’est un moyen de rejoindre sa famille, mais aussi l’occasion de mener une action caritative. Il compte sur la générosité de ses abonnés pour collecter des fonds au profit de l’ONG Life (cliquer ici pour voir la cagnotte).

Parti le 10 mai dernier, Hardest Kidzz a entrepris un voyage bien plus qu’une simple randonnée. Dans le but de collecter 20 000 euros pour cette bonne cause, il a tracé un itinéraire à pied qui traverse cinq pays : La France, la Suisse, l’Italie, la Tunisie et enfin l’Algérie, où il rejoindra l’Algérie.

Par ailleurs, après 102 jours de marche et plus de 3 000 kilomètres parcourus, Noé a enfin atteint l’Algérie. Son long périple l’a mené à traverser la France, la Suisse et toute l’Italie du Nord, jusqu’à Palerme en Sicile. De là, il a pris le bateau pour Tunis, a traversé la Tunisie à pied avant de franchir la frontière.

200 kilomètres de marche à pied dans le désert algérien

« On m’a dit que c’est trop risqué et ce n’est pas réaliste. On m’a dit que je n’avais pas les pieds sur terre et que je rêvais un peu trop » raconte Noé avant le lancement de son défi. Aujourd’hui, quelques kilomètres seulement le séparent d’atteindre son objectif et de mettre les pieds dans la capitale Alger.

Noé n’est pas à son coup d’essai. Pour sa première production sur YouTube, il s’est lancé dans une aventure baptisée « Les yeux plus gros que le monde ». D’ailleurs, il a marché de Paris jusqu’en Espagne, sans argent. Il a dû compter sur l’aide et la générosité des gens pour se nourrir et se loger.

Après avoir achevé cette étape importante de sa vie d’aventurier, une autre opportunité se présente à lui : rejoindre un groupe de voyageurs et marcher 200 kilomètres à travers le désert de Tamanrasset en Algérie.

