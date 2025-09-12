Paris accueille le patrimoine culinaire algérien au Village International de la Gastronomie 2025

De 11 au 14 septembre 2025, Paris accueillera la 8ᵉ édition du Village international de la Gastronomie, un événement incontournable pour les passionnés de saveurs du monde. Installé au pied de la tour Eiffel, le festival réunira plus de 60 pays et régions, chacun mettant en avant son patrimoine culinaire.

Cette année, l’Algérie sera particulièrement mise à l’honneur avec un pavillon riche en produits du terroir, en démonstrations culinaires et en ateliers animés par des cheffes reconnues. L’occasion de découvrir la richesse de la gastronomie algérienne.

Cuisine algérienne à l’honneur : Un voyage culinaire au cœur du Village International de la Gastronomie

Symbole d’identité et de convivialité, la cuisine algérienne se distingue par sa diversité. Couscous, rechta, plats régionaux et douceurs traditionnelles figureront au menu des démonstrations et des dégustations. Cet espace mettra en lumière la richesse d’un patrimoine transmis de génération en génération, où chaque recette raconte une histoire et chaque épice rappelle une région. Les visiteurs pourront ainsi savourer l’authenticité des spécialités algériennes.

L’accent sera mis sur le partage et la transmission des savoirs culinaires ancestraux. Des ateliers interactifs permettront au public de s’initier à la préparation de certains plats emblématiques, sous la guidance de chefs expérimentés. Une véritable immersion au cœur de la culture algérienne.

Des cheffes algériennes ambassadrices de la gastronomie nationale

Deux figures féminines représenteront particulièrement l’Algérie : Nna Nora, installée à Paris, qui défend une cuisine familiale et généreuse, ainsi que Yasmina Sellam, cheffe et autrice récompensée pour son travail de recherche sur le couscous. Toutes deux animeront des ateliers et rencontres, offrant au public une immersion dans la culture gastronomique algérienne.

Ces cheffes talentueuses partageront leur passion et leur expertise avec le public, à travers des démonstrations culinaires captivantes et des séances de dégustation. Elles mettront en avant l’art de sublimer les ingrédients locaux et les épices traditionnelles pour créer des plats uniques et savoureux.

Au-delà du plaisir gustatif, la participation algérienne traduit une volonté de valoriser le patrimoine culinaire national sur la scène internationale. C’est aussi une manière de rappeler l’importance de protéger et transmettre ces traditions face aux risques d’appropriation. Le pavillon algérien se veut ainsi une vitrine de savoir-faire, mais aussi un lieu de dialogue culturel.

De Paris à Marseille : la gastronomie algérienne poursuit son rayonnement

Après Paris, l’Algérie poursuivra cette dynamique lors de la Foire Internationale de Marseille, du 26 septembre au 6 octobre 2025. La gastronomie y sera à nouveau mise en avant, aux côtés du tourisme et de l’artisanat, confirmant la place centrale de la cuisine dans l’identité et la diplomatie culturelle du pays.

Cet événement permettra de prolonger la promotion de la culture algérienne et de ses richesses, en touchant un public plus large. Une occasion unique de découvrir les trésors culinaires, artistiques et touristiques de l’Algérie.

