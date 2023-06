Parée d’une robe kabyle, l’ambassadrice US souhaite ses vœux au peuple algérien pour l’Aïd el-Adha

Parée d’une tenue traditionnelle kabyle, l’ambassadrice américaine en Algérie, Moore Aubin, a chaleureusement souhaité ses meilleurs vœux au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd el-Adha.

Cet événement religieux d’une grande importance pour les musulmans du monde entier est célébré avec joie et ferveur en Algérie, et l’ambassadrice a tenu à exprimer sa gratitude envers le pays qui l’accueille.

Moore Aubin, ambassadrice US, en robe kabyle pour l’Aïd el-Adha

Vêtue d’une somptueuse robe kabyle, ornée de motifs traditionnels et colorés, Mme Aubin a salué le peuple algérien pour sa diversité culturelle et sa richesse historique. Son geste symbolique d’adopter la tenue traditionnelle locale témoigne de sa volonté de s’immerger dans la culture algérienne et de renforcer les liens entre les deux nations.

Dans son message, l’ambassadrice a souligné l’importance de l’Aïd el-Adha en tant que moment de partage, de générosité et de solidarité. Elle a exprimé son admiration pour la manière dont les Algériens célèbrent cette fête.

À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr 2023 : l’ambassadrice US s’essaye à une tradition algérienne (vidéo)

La tenue traditionnelle de Mme Aubin a ainsi suscité l’approbation de nombreux Algériens, qui ont salué son respect pour leur culture et sa volonté de s’intégrer dans la société algérienne. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de gratitude et de vœux chaleureux envers l’ambassadrice.

En cette période de célébration de l’Aïd el-Adha, l’ambassadrice américaine en Algérie a envoyé un message de paix, d’amitié et de respect mutuel.

À LIRE AUSSI : L’ambassadrice US lance un message aux futurs bacheliers algériens