Parée d’un Caftan, la princesse algérienne, Rym Ali, séduit lors d’un mariage royal en Jordanie

Ce dimanche, lors du mariage de la princesse Imene, fille du roi de la Jordanie, la présence de l’Algérienne Rym Ali n’est pas passée inaperçue ! Et ce, en raison de la tenue traditionnelle qu’elle avait portée. Pour rappel, Rym Ali est l’épouse du prince jordanien Ali bin Al Hussein. Dans le détail, l’Algérienne a en effet choisi de porter un magnifique caftan algérien pour cet événement important.

Dans ce sillage, on notera que Rym Ali, fille de l’ancien ministre des affaires étrangères algérien Lakhdar El ibrahimi, est mariée depuis 2004 avec le frère de Abdallah II, le roi de la Jordanie. Le couple a deux enfants, la princesse Djalila et le prince Abdallah. Effectivement, la décision de Rym Ali n’a pas été surprenante, compte tenu de son attachement à la culture algérienne et de sa fierté à l’égard de ses racines. Elle a également été saluée pour son élégance et sa grâce dans cette tenue traditionnelle.

Rym Ali porte le caftan algérien : les internautes réagissent

Le choix de Rym Ali de porter un caftan algérien pour le mariage de la princesse Imene a été très apprécié par les utilisateurs des réseaux sociaux, qui ont salué cette initiative. En effet, cet événement a été l’occasion pour Rym Ali de mettre en valeur les traditions algériennes à travers sa tenue.

D’autant plus que le patrimoine culturel algérien est devenu la cible des attaques par les pays voisins, ces dernières années. De ce fait, les photos de la fille de Lakhdar Brahimi ont fait le tour de la Toile. D’ailleurs, les commentaires des internautes en disent long sur la fierté du peuple algériens par Rym Ali.

Le mariage de la fille du roi de la Jordanie fait le buzz sur la Toile

Le mariage de la princesse Imene, fille du roi de Jordanie, est un événement important qui a attiré l’attention du monde entier. En effet, la cérémonie s’est déroulée dans la capitale jordanienne, Amman, en présence de membres de la famille royale et d’invités de marque venus des quatre coins du monde.

La princesse Imane est la fille aînée du roi Abdallah II et de la reine Rania de Jordanie. Elle est née le 27 septembre 1996 à Amman et a grandi en Jordanie avec ses frères et sœurs. Elle est diplômée de l’Université de Georgetown à Washington DC, où elle a étudié les relations internationales.

Le mariage de la princesse Imane a été célébré en grande pompe avec une cérémonie qui a duré plusieurs jours. Notamment, la soirée de henné à laquelle ont assisté les membres de la famille royale et les amis proches de la princesse. Le mariage royal s’est poursuivi avec une grande réception organisée ce dimanche, qui a réuni des personnalités politiques, des diplomates du monde entier.

La princesse Imene et son mari ont fait une entrée remarquée sous un arc de fleurs et de lumières. On précisera que le mari de la jeune princesse est d’origine grecque.