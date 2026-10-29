Parc national de Gouraya à Béjaïa : Cap Carbon, Pic des Singes, sentiers, le guide de visite

Entre mer et montagne, le parc national de Gouraya domine Béjaïa et sa baie. Cap Carbon et son phare spectaculaire, Pic des Singes, sentiers en falaise, musées : voici le guide pour préparer votre visite, seul ou en famille. L’accès est entièrement gratuit.

Parc national de Gouraya : une réserve de biosphère aux portes de Béjaïa

Le parc national de Gouraya s’étend sur les hauteurs de Béjaïa, face à la Méditerranée. L’État l’a créé en 1984 pour protéger ce massif boisé et ses falaises. Il réunit une forêt de 2 080 hectares, environ 12 kilomètres de côte et un petit lac.

L’UNESCO l’a classé réserve de biosphère en 2004. Ce label distingue les sites qui concilient protection de la nature et activités humaines. L’Algérie compte plusieurs réserves de ce type, dont celles d’El Kala, du Djurdjura et de Chréa.

Ce classement impose aussi des devoirs aux visiteurs. Le site a déjà souffert de dégradations par le passé. Respecter les sentiers et ne laisser aucun déchet reste donc essentiel.

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Cap Carbon : voir le plus haut phare naturel du monde

Le Cap Carbon reste le site le plus emblématique du parc. Ses falaises calcaires plongent à pic dans la mer, à l’ouest de la baie de Béjaïa. Le phare qui le couronne passe pour le plus haut phare naturel du monde.

Il se dresse à 220 mètres au-dessus des flots, sur une tour en pierre de 14,6 mètres. Sa lumière porte à 29 milles nautiques, soit un peu plus de 50 kilomètres. Ce phare d’atterrissage signale aux navires l’approche du port de Béjaïa.

Attention, le phare ne se visite pas. Le site abrite une caserne des garde-côtes et reste fermé au public. Les visiteurs l’admirent depuis le belvédère et les sentiers voisins, qui offrent une vue spectaculaire.

Une caverne située sous le phare aurait servi de refuge au philosophe catalan Raymond Lulle. L’Office national de signalisation maritime gère aujourd’hui l’édifice. Le site garde ainsi une double vocation, maritime et touristique.

Pic des Singes : observer les singes magots en liberté

Le Cap Carbon et ses environs abritent une importante colonie de singes magots, aussi appelés macaques de Berbérie. Le Pic des Singes porte bien son nom : on croise souvent ces primates le long des sentiers. Leur présence fait partie des attraits majeurs du parc.

Mieux vaut ne pas les nourrir ni les approcher de trop près. La nourriture humaine leur nuit et peut les rendre agressifs. Les parents gardent aussi un œil sur les enfants et sur les sacs, que les singes savent ouvrir.

Sentiers du parc de Gouraya : Cap Bouak, Aiguades, fort de Gouraya

Plusieurs sentiers sillonnent le parc, du bord de mer jusqu’aux sommets. Les falaises du Cap Bouak et la crique des Aiguades offrent des balades plus faciles. Elles longent la côte et dévoilent de beaux points de vue sur la baie.

Les randonneurs plus aguerris montent jusqu’au fort de Gouraya, perché à 660 mètres d’altitude. Ses abords restent accessibles du lever au coucher du soleil. Le mausolée de Yemma Gouraya ouvre ses portes en journée. La montée demande de bonnes chaussures et de l’eau, surtout par temps chaud.

Le coucher de soleil sur la baie attire de nombreux visiteurs au Cap Carbon. Le printemps et l’automne se prêtent le mieux à la randonnée. En été, mieux vaut partir tôt le matin pour éviter la chaleur.

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Musées du parc national de Gouraya : écomusée et musée de géologie

Le parc propose aussi des espaces de découverte. L’écomusée du savoir-faire local, sur les hauteurs de Sidi Ahmed, présente l’artisanat et l’agriculture de la région. Poteries et objets traditionnels y côtoient des panneaux explicatifs, et le musée ouvre sept jours sur sept.

Le parc abrite aussi un musée de géologie, le premier du genre en Algérie. Installé à Sidi Ouali, au niveau du Bois sacré, il a vu le jour en 2003. Le parc l’a conçu avec l’association Gehimab et le géologue Yves Bodeur. Natif de Béjaïa, cet enseignant de l’université de Nantes y a confié sa collection, fruit de quarante ans de recherches.

Ses deux salles d’exposition présentent des minéraux, des roches volcaniques, sédimentaires ou métamorphiques, ainsi que des fossiles. Une bibliothèque spécialisée et une salle de conférences complètent l’ensemble. Le musée accueille surtout des élèves et des étudiants, en général de 9 h à 16 h en semaine.

Visiter le parc de Gouraya : accès, entrée et conseils pratiques

Le parc se trouve à quelques minutes en voiture du centre de Béjaïa. Des routes sinueuses mènent aux principaux sites, dont le Cap Carbon, avec de petits parkings à proximité. Les taxis desservent aussi les départs de sentiers.

L’accès au parc est entièrement gratuit. Les sentiers, le Cap Carbon, les Aiguades et le Pic des Singes ne demandent aucun ticket. L’administration du parc reçoit le public du dimanche au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30. Des agences privées proposent par ailleurs des visites guidées payantes.

Les familles de la diaspora en vacances à Béjaïa peuvent facilement combiner une visite du parc et une journée à la plage. Prévoyez des chaussures fermées, de l’eau et une casquette. Un pique-nique se prête bien à une journée complète, à condition de remporter ses déchets.

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