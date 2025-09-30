« Paralysé pendant 57 min » : Une mauvaise farce d’enfants plonge le métro d’Alger dans le chaos

La routine bien huilée du métro d’Alger a été brutalement brisée hier, lundi, suite à une blague de très mauvais goût. Des enfants ont actionné sans raison valable le levier d’urgence, provoquant une paralysie partielle du trafic entre les stations du 1er Mai et la Place des Martyrs. Résultat : près d’une heure de blocage, des rames à l’arrêt, et des centaines d’usagers pris au dépourvu.

Selon la Société d’Exploitation du Métro d’Alger (SEMA), l’incident, qualifié d’« absurde et injustifié », a entraîné une interruption de la circulation dans les deux sens pendant exactement 57 minutes. Les équipes techniques sont intervenues en urgence pour rétablir la situation, permettant une reprise progressive du service.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la société a tenu à présenter ses excuses aux usagers pour le désagrément soudain, « indépendant de sa volonté ».

Le métro d’Alger paralysé à cause d’un « acte de vandalisme enfantin »

L’institution a souligné que les équipements de sécurité sont exclusivement destinés aux situations exceptionnelles et d’urgence. Elle a appelé les parents à sensibiliser leurs enfants à la nécessité d’adopter un comportement civique et de respecter les règles de sécurité afin de préserver l’intérêt général et d’assurer la fluidité du transport sur le réseau.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger se prépare à la rentrée : ETUSA et SETRAM dévoilent leurs nouveaux horaires

La société a également rappelé que toute manipulation des équipements de sécurité et des dispositifs d’urgence est considérée comme un acte dangereux et est passible de sanctions pénales, exposant l’auteur à des amendes et à des poursuites judiciaires.

Un phénomène de dégradation en hausse

Les transports publics ont récemment été le théâtre de comportements dangereux commis par certains enfants, voire des adultes, notamment des jets de pierres sur les bus, des dommages matériels causés aux trains, ainsi que la détérioration d’équipements intérieurs et extérieurs des véhicules de transport.

Ces agissements menacent non seulement la sécurité des passagers et du personnel, mais nuisent également à l’infrastructure des transports publics, engendrant des pertes financières considérables. Cela rend impératif l’intensification des campagnes de sensibilisation et la collaboration des parents et des autorités compétentes pour endiguer ces phénomènes négatifs.

🟢 À LIRE AUSSI : Setram lance officiellement le ticket QR Code pour les Tramways dans cette wilaya

Ces incidents mettent en évidence un besoin urgent de renforcer la culture citoyenne chez les jeunes, à travers des programmes éducatifs et de sensibilisation qui mettent en lumière la valeur du service public et son rôle au sein de la société.

L’implication des associations et des acteurs clés dans des campagnes d’orientation peut également contribuer à inculquer l’esprit de responsabilité aux enfants et à limiter les comportements imprudents qui pourraient se transformer en une menace directe pour la sécurité des usagers.