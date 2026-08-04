Par un message officiel : la Tunisie exprime sa gratitude envers l’Algérie pour ce geste fort

Dans un geste qui illustre la solidité des relations bilatérales, la Tunisie a adressé une lettre de remerciement officielle aux autorités algériennes ainsi qu’au groupe public Sonelgaz.

Cet hommage salue la contribution essentielle de l’Algérie à la sécurisation de l’approvisionnement électrique tunisien, au cours d’une période marquée par une pression sans précédent sur le réseau électrique national en raison d’une vague de chaleur extrême.

Durant cette période critique, les autorités tunisiennes ont dû mettre en œuvre un programme de délestage rotatif à travers différentes régions afin de préserver la stabilité du réseau et d’éviter des pannes d’envergure.

L’apport des fournitures électriques algériennes s’est avéré déterminant pour contenir ces coupures et assurer la continuité du service.

Une lettre de reconnaissance adressée à Sonelgaz

Dans sa correspondance officielle, le Président-Directeur Général de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG), Fayçal Trifa, a exprimé sa « profonde gratitude et son entière reconnaissance envers la société Sonelgaz et ses cadres » pour le soutien continu apporté à la Tunisie durant cette phase exceptionnelle.

Le responsable tunisien a souligné que cette coopération incarne l’esprit de solidarité et de fraternité reliant les deux pays et reflète la densité des relations stratégiques entre Alger et Tunis.

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Il a ajouté que la disponibilité constante démontrée par Sonelgaz a permis de garantir la continuité du service public de l’électricité et d’atténuer les impacts des conditions climatiques rigoureuses.

L’interconnexion électrique, garant de la stabilité du réseau

Au plus fort de la crise, l’interconnexion électrique entre l’Algérie et la Tunisie a joué un rôle clé. Le contrat annuel régissant la coopération entre les deux nations prévoit une capacité d’échange allant jusqu’à 600 mégawatts (MW), ajustable selon les impératifs du réseau tunisien.

Selon une source du ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie interrogée par la plateforme spécialisée « Attaqa », les approvisionnements ont été adaptés aux besoins tunisiens.

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La même source a précisé que la seule interruption enregistrée n’a duré qu’un très court moment, lors des récents incendies survenus en Algérie, où les exportations ont été temporairement suspendues pour des motifs de sécurité liés au transport de l’énergie, avant d’être rétablies normalement une fois la situation maîtrisée.

Une coopération stratégique au-delà de l’électricité

La synergie énergétique entre les deux pays ne se limite pas à l’électricité. L’Algérie demeure également le principal fournisseur de la Tunisie en gaz naturel, ressource indispensable à la production électrique nationale.

Pour l’année 2026, les livraisons de gaz naturel algérien représentent environ 65 % du volume global de gaz utilisé dans le mix de production électrique tunisien, la production locale couvrant le pourcentage restant.