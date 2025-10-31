Pannes et coupures d’électricité : SONELGAZ passe à la télésurveillance SCADA

Le secteur de l’Énergie et des Énergies renouvelables s’engage dans une vague de modernisation d’envergure. En effet, le ministre Mourad Adjal a annoncé, jeudi à Alger, le lancement, dès 2026, de la réhabilitation du système de maîtrise et de télésurveillance du réseau de transport et de distribution de l’électricité, mieux connu sous l’acronyme « SCADA » (Supervisory Control and Data Acquisition).

Un investissement majeur pour améliorer le service public

Ce projet ambitieux s’étendra sur une période de cinq ans et nécessitera des investissements considérables, a précisé le ministre lors d’une plénière au Conseil de la nation. L’objectif principal est d’améliorer davantage le service public de l’électricité sur l’ensemble du territoire national.

Ce système est crucial car il permet aux centres de supervision et de contrôle du groupe Sonelgaz de localiser avec précision les pannes sur les réseaux, garantissant ainsi une intervention rapide pour leur réparation.

L’entreprise chargée de la réalisation ayant déjà été sélectionnée, la première phase de l’opération débutera dans les grandes villes, avant d’être étendue progressivement à l’ensemble des wilayas du pays.

Mobilisation pour l’approvisionnement et sécurité du réseau

M. Adjal a réaffirmé la mobilisation permanente du secteur pour répondre aux besoins des citoyens en électricité et en gaz, y compris dans les zones éloignées, conformément aux instructions du président de la République. Le recours à l’exploitation des panneaux solaires est notamment envisagé pour l’approvisionnement des zones les plus reculées.

Le ministre a par ailleurs mis l’accent sur les dommages causés par les travaux urbains anarchiques à proximité des réseaux électriques et gaziers. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation pour garantir la sécurité des citoyens, une priorité absolue pour le ministère, qui œuvre en coordination avec les walis pour résoudre ces problèmes.

Des programmes d’extension et de modernisation dans les wilayas

Plusieurs wilayas bénéficient d’importants programmes de renforcement et d’extension des infrastructures énergétiques:

Couverture à l’extrême est : Les travaux de renouvellement du réseau électrique entre El Tarf et Bir El Ater ont atteint un taux d’avancement de 70%. L’intégralité du réseau sera renouvelée en 2026. El Tarf a vu le raccordement de 34 756 foyers au gaz naturel, avec un programme dédié aux zones d’ombre ayant permis de raccorder 970 foyers supplémentaires.

ont atteint un taux d’avancement de 70%. L’intégralité du réseau sera renouvelée en 2026. Situation à Batna : La wilaya bénéficie de programmes visant à raccorder plus de 30 000 foyers au gaz et près de 12 000 foyers à l’électricité, portant les taux de couverture à 89% pour le gaz et 98% pour l’électricité.

Un programme de modernisation du réseau et de réalisation de stations à haute tension est également en cours à Seriana, Djerma et N’gaous. La station de Seriana est achevée à 83% et sa mise en service est prévue en 2026.

: La wilaya bénéficie de programmes visant à raccorder plus de 30 000 foyers au gaz et près de 12 000 foyers à l’électricité, portant les taux de couverture à 89% pour le gaz et 98% pour l’électricité. Un programme de modernisation du réseau et de réalisation de stations à haute tension est également en cours à Seriana, Djerma et N’gaous. La station de Seriana est achevée à 83% et sa mise en service est prévue en 2026. Skikda : La wilaya a bénéficié de programmes quinquennaux et complémentaires permettant le branchement de 4 410 foyers à l’électricité et 23 433 autres au gaz naturel.

Le lancement imminent de la réhabilitation du SCADA marque donc une étape clé dans l’effort national visant à bâtir un réseau électrique plus fiable, plus réactif et capable de desservir l’ensemble de la population algérienne.