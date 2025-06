Panneaux solaires en Algérie : Investir dans le solaire, quel coût et quelle rentabilité en 2025 ?

L’Algérie, forte de son ensoleillement exceptionnel, se positionne comme un acteur potentiel majeur de la transition énergétique. Alors que le gouvernement affiche des ambitions claires pour développer les énergies renouvelables d’ici 2035, l’investissement dans le solaire pour les particuliers suscite de nombreuses interrogations. Quel est le coût des panneaux solaires en Algérie en 2025, et quelle rentabilité peut-on en attendre ? Les avis des experts sont partagés, mais des tendances se dessinent.

Quels sont les différents types de panneaux solaires ?

Il est essentiel de distinguer deux principales catégories de panneaux solaires :

Panneaux photovoltaïques : Ce sont les plus connus, ceux qui transforment la lumière du soleil directement en électricité. Ils sont utilisés pour alimenter les foyers, les entreprises ou encore pour l’autoconsommation.

Panneaux thermiques : Moins médiatisés mais tout aussi importants, ces panneaux utilisent l'énergie solaire pour chauffer de l'eau. Ils sont particulièrement adaptés pour les chauffe-eau solaires individuels ou collectifs.

Prix des panneaux solaires en 2025 : ce que coûte l’installation en Algérie

Le marché algérien des panneaux solaires est actuellement marqué par une certaine incertitude quant à l’évolution des prix en 2025. Les experts sont divisés entre une potentielle hausse ou une baisse.

Selon Mokhtar Ben Jedda, expert algérien en énergie, les prix actuels des panneaux solaires photovoltaïques en monocristallin s’établissent comme suit :

200 watts : 13 000 DA (environ 96,48 USD)

250 watts : 16 000 DA (environ 118,75 USD)

300 watts : 20 000 DA (environ 148,44 USD)

400 watts : 25 000 DA (environ 185,55 USD)

465 watts : 27 000 DA (environ 200,39 USD)

500 watts : 30 000 DA (environ 222,65 USD)

600 watts : 35 000 DA (environ 259,76 USD)

Il est important de noter que le coût des batteries, essentielles pour le stockage de l’énergie solaire, peut quant à lui atteindre 50 000 DA l’unité, ce qui représente un poste de dépense non négligeable.

Les prévisions pour 2025 divergent. Mokhtar Ben Jedda anticipe une baisse des prix grâce à l’arrivée prochaine de produits fabriqués localement. En revanche, Abdelaziz Boutiba, ingénieur dans le secteur, envisage une hausse des prix.

Il justifie cette perspective par la volonté des grandes entreprises chinoises (principaux fournisseurs) de stabiliser les prix après un effondrement l’année précédente, ainsi que par une réduction de leur production pour pallier une surproduction.

À cela s’ajoutent les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et les fluctuations des prix des matières premières, notamment le silicium.

Chauffe-eau solaire : l’État algérien offre une aide de 65 000 DA en 2025

Malgré les incertitudes sur les prix des panneaux, une bonne nouvelle s’offre aux citoyens algériens désireux d’adopter le solaire thermique. L’Agence nationale pour le développement et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) a mis en place une aide financière significative.

Les propriétaires de logements individuels ou collectifs peuvent bénéficier d’une subvention de 65 000 DA pour l’achat et l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel. Cette initiative vise à encourager une consommation d’énergie plus responsable et à réduire l’empreinte carbone du pays.

Pourquoi installer des panneaux solaires ? Voici les 3 grands avantages

L’installation de systèmes solaires présente des avantages indéniables sur le long terme :

Économies sur la facture d’électricité : L’utilisation de l’énergie solaire permet de réduire considérablement la dépendance au réseau national, et par conséquent, de diminuer les dépenses énergétiques, même si les factures d’électricité restent relativement abordables en Algérie.

Durée de vie : Les panneaux solaires sont réputés pour leur robustesse et leur longévité, avec une durée de vie moyenne de 25 à 30 ans. Cet investissement est donc pensé pour durer.

: Les panneaux solaires sont réputés pour leur robustesse et leur longévité, avec une durée de vie moyenne de 25 à 30 ans. Cet investissement est donc pensé pour durer. Impact environnemental : En limitant l’utilisation du gaz naturel ou de l’électricité produite à partir de combustibles fossiles, l’énergie solaire contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et participe activement à la préservation de l’environnement.

Retour sur Investissement : Un calcul à faire au cas par cas

Le retour sur investissement d’une installation solaire dépendra de plusieurs facteurs : le coût initial des panneaux et de l’installation, les économies réalisées sur la facture d’électricité, et les éventuelles subventions perçues.

Bien que l’expert Mokhtar Ben Jedda souligne la réticence des particuliers à installer des systèmes photovoltaïques en raison de la disponibilité du gaz naturel à bas prix et des factures d’électricité abordables, l’aide de l’APRUE pour les chauffe-eaux solaires représente une opportunité concrète de réduire les coûts et d’accélérer la rentabilité.

En conclusion, si le marché des panneaux solaires en Algérie est en pleine mutation et sujet à des prévisions divergentes pour 2025, l’engagement du gouvernement en faveur des énergies renouvelables et les aides financières disponibles pour certains équipements solaires ouvrent des perspectives intéressantes pour les particuliers souhaitant investir dans un avenir plus durable et autonome énergétiquement.