Panne technique sur la ligne 1 du métro d’Alger : six stations à l’arrêt ce 1er novembre

Ce dimanche 1er novembre, alors que le pays célèbre le déclenchement de la glorieuse Révolution, une avarie survenue sur la première ligne du réseau souterrain a contraint l’exploitant à suspendre la desserte de six arrêts. La Société d’exploitation du métro d’Alger (SEMA) a diffusé un avis aux usagers pour détailler l’étendue des perturbations et les trajets encore réalisables.

Six stations du métro d’Alger privées de service

L’interruption touche un segment central du réseau. Ne sont plus accessibles jusqu’à nouvel ordre les arrêts de Mer et Soleil, Amirouche, Les Fusillés, Jardin d’Essai, Hamma et Aïssat Idir. Autrement dit, la portion qui relie les quartiers sud-est de la capitale au cœur d’Alger se retrouve temporairement coupée.

Pour les habitués, ce tronçon n’en est pas à sa première immobilisation. Au mois de septembre, la section comprise entre Amirouche et Haï El Badr avait déjà fait l’objet d’interventions nocturnes sur les voies du métro algérois, dans le cadre de la dernière phase d’un vaste chantier de rénovation.

La différence, cette fois, tient au caractère imprévu de l’incident. Il ne s’agit pas d’une opération programmée mais bien d’une panne technique survenue.

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Les liaisons encore assurées sur le réseau

Tout n’est pas à l’arrêt pour autant. D’après Métro d’Alger, les rames continuent de circuler entre la station 1er Mai et la Place des Martyrs, ce qui permet de conserver un accès au centre d’Alger depuis cette partie du tracé.

Deux autres dessertes demeurent par ailleurs opérationnelles. Elles partent toutes les deux du nœud de Haï El Badr, point de bifurcation stratégique du réseau, pour rejoindre respectivement El Harrach et Aïn Naâdja. Ce carrefour souterrain avait déjà joué un rôle pivot durant l’été, lorsque la SEMA avait imposé aux voyageurs une correspondance obligatoire à Haï El Badr le temps d’un programme de maintenance.

Les usagers doivent recomposer leurs itinéraires en tenant compte de ces trois axes encore exploités, en évitant les accès fermés.

La SEMA mobilise ses équipes techniques

Des brigades d’intervention ont été dépêchées sur le terrain afin d’identifier l’origine du dysfonctionnement et de remettre la ligne en état le plus rapidement possible. L’entreprise n’a pas communiqué de délai précis pour un retour à la normale.

Dans son avis, l’exploitant a présenté ses excuses aux voyageurs pour la gêne occasionnée et les a remerciés pour leur patience. Il recommande de prêter attention aux annonces sonores et aux indications affichées dans les stations, le dispositif pouvant évoluer en cours de journée.

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Accident mortel à la station Jardin d’Essai : une femme de 50 ans percutée par le métro

Dans un autre communiqué, la Protection civile a fait état d’un accident mortel survenu ce dimanche à Alger. Ses équipes sont intervenues à 11 h 55 à la station de métro Jardin d’Essai, dans la commune et la daïra de Hussein Dey, à la suite d’un accident impliquant une femme de 50 ans, percutée par une rame de métro.

La victime a succombé à ses blessures. Sa dépouille a été transférée vers la morgue de l’hôpital local, selon le bilan de la Protection civile.