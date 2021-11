Panne technique au métro d’Alger : l’EMA s’explique

La baisse du nombre des cas de contamination en Algérie a permis la reprise de plusieurs activités. En plus de la réouverture partielle des frontières aériennes et maritimes. Le métro d’Alger a repris du service jeudi 7 octobre, après plus d’un an et demi de suspension.

Qui dit reprise du service dit quelques incidents techniques. En effet, aujourd’hui, sur le tronçon qui relie Khelifa Boukhalfa à la Place des Martyrs, une panne technique est survenue. Dans un communiqué de Métro El Djazair, la société a tenu à rassurer ses clients et de les informer que les équipes techniques sont mobilisées afin d’assurer la reprise de l’exploitation dans le plus bref des délais et dans les meilleures conditions.

Selon le même communiqué publié ce matin, un service provisoire a été mis en place assurant le déplacement des voyageurs, et ce, sur le tronçon qui relie la station d’El Harrach Centre à 1er Mai et celui qui relie la station Hai El Badr à Ain Naâdja.

Retour des problèmes techniques

Le 20 octobre dernier, au niveau de la station d’Aissat Idir les utilisateurs du métro d’Alger ont vécu un incident qui a engendré l’évacuation des voyageurs. Un incident technique qui a eu lieu à cause d’un problème de blocage des freins d’une rame de métro, selon les informations du communiqué de la Société d’Exploitation du métro d’Alger.

Cette dernière a tenu à expliquer cet incident mineur, qui a rapidement été réglé en toute sérénité et sécurité. La société a également tenu à rassurer ses clients à travers ce communiqué pour estomper l’incompréhension qui avait envahi les couloirs du métro.