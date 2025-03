Panne du réseau social X : Elon Musk évoque « une cyberattaque massive »

Le réseau social X, anciennement Twitter d’Elon Musk, a rencontré, lundi, des difficultés significatives. Après une brève interruption dans la matinée, la plateforme est redevenue inaccessible l’après-midi, perturbant fortement l’expérience de ses utilisateurs.

Que ce soit sur le site web ou l’application mobile, il était impossible de charger le fil d’actualités. Que s’est-il vraiment passé, détails dans la suite de cet article.

Site inaccessible, flux qui ne s’actualise pas : le réseau social X victime d’une panne mondiale

Sur la version web, une roue de chargement apparaissait initialement, laissant espérer un retour rapide à la normale, mais la page affichait finalement un message d’erreur : « Une erreur s’est produite. Essayez de recharger la page« . Par ailleurs, sur l’application mobile, la roue de chargement restait bloquée indéfiniment.

Ces problèmes généralisés ont touché de nombreux utilisateurs qui ont éprouvé des difficultés à utiliser la plateforme, lundi 10 mars dernier. Dans le détail, un pic de 5297 rapports a été enregistré vers 11h, selon Downdetector, le site qui recense les signalements de panne des utilisateurs. Et des perturbations avaient été constatées en après-midi, quand près de 40 000 utilisateurs ont rapporté une panne de ce service.

Après quelques rebonds, ce chiffre a descendu à moins de 2 000 quelques heures plus tard.

Elon Musk évoque une cyberattaque massive

Le propriétaire du réseau social, Elon Musk, a pris la parole quelques heures plus tard et a déclaré : « Il y a eu (et il y a encore) une cyberattaque massive contre X« , avant d’ajouter « Nous sommes attaqués tous les jours, mais celle-ci a été organisée avec beaucoup de ressources. Un grand groupe coordonné est impliqué ou alors un pays. On suit la piste… »

Par ailleurs, le milliardaire américain a fait savoir que ses équipes soupçonnent « qu’une cyberattaque massive a été menée depuis la zone ukrainienne« . D’après plusieurs titres de presse, sur la messagerie de Telegram, le groupe de hackers Dark Storm Team, qui a vu le jour fin 2023, a revendiqué l’attaque.

Les experts en cybersécurité jugent, quant à eux, la déclaration de cette entité très limitée en matière de preuves. Ce nouvel incident intervient alors que le réseau social a enregistré de nombreuses pannes depuis son rachat par Elon Musk.

Les différents entretiens du patron de Tesla et de SPaceX avec d’autres personnalités politiques ont aussi été marqués par des problèmes techniques, de l’accès à la conversation à la qualité du son.

