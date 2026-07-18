Panne d’électricité en Algérie : voici les nouveaux détails dévoilés

Une importante coupure de courant a touché plusieurs wilayas de l’Est algérien mercredi passé. Face aux inquiétudes des citoyens, le directeur de l’information et de la communication au ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Khalil Hedna, est intervenu pour apporter des précisions officielles. Il a tenu à rassurer la population en affirmant que toutes les perturbations enregistrées ont été rapidement corrigées.

Un incident technique maîtrisé en peu de temps

Dans une déclaration accordée à la presse, Khalil Hedna a expliqué que la panne provenait d’une installation électrique située à Sidi Okba, dans la wilaya de Biskra. Selon lui, il s’agit d’un incident exceptionnel, qui a rapidement été pris en charge par les équipes techniques. La situation est aujourd’hui stable, a-t-il précisé.

Le responsable a détaillé les causes de cette défaillance. La demande en électricité a fortement augmenté ces derniers jours, en raison de conditions climatiques particulières. Le pays connaît en effet des températures élevées et un taux d’humidité important, y compris dans les régions de l’intérieur. À cela s’ajoutent plusieurs feux de forêt, notamment dans l’Est du pays, qui ont accentué la pression sur le réseau.

Ces facteurs combinés ont poussé les installations énergétiques à fonctionner à pleine capacité pendant plusieurs semaines. C’est cette surcharge continue qui a fini par provoquer l’incident survenu ce mercredi.

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Un retour progressif à la normale dans 16 wilayas

La coupure a privé d’électricité plusieurs communes réparties sur 16 wilayas. Les équipes de Sonelgaz sont intervenues rapidement pour localiser la panne et rééquilibrer la demande sur le réseau.

Grâce à cette intervention, l’alimentation électrique a pu être rétablie progressivement dans les communes concernées. La situation s’est stabilisée dès quatre heures du matin, selon les précisions du responsable.

Hedna n’a toutefois pas exclu la possibilité de coupures isolées, sans lien direct avec cet incident. Il a invité les citoyens à signaler immédiatement toute perturbation constatée, afin de permettre une intervention rapide des services concernés.

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Les autorités saluent la réactivité des équipes

Le directeur de la communication a également mis en avant le travail des ouvriers, ingénieurs et cadres de Sonelgaz, qui ont permis de maîtriser la situation en un temps record. Il a souligné que cette rapidité d’intervention représente une véritable prouesse, comparée aux délais souvent plus longs observés dans d’autres pays confrontés à des incidents similaires.

De son côté, le Premier ministre Sifi Ghrieb a transmis, au nom du président de la République Abdelmadjid Tebboune, ses félicitations aux équipes du ministère de l’Énergie et de Sonelgaz. Il a salué leur professionnalisme et leur mobilisation immédiate pour régler ce dysfonctionnement.

Cet épisode rappelle une nouvelle fois la pression exercée sur le réseau électrique national durant la période estivale, marquée par une forte consommation énergétique et des conditions climatiques extrêmes.

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