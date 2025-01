Panique sur un vol Oran-Montpellier : un passager de Transavia tente d’ouvrir les portes de l’avion

Le vol Oran – Montpellier, initialement prévu pour être une traversée paisible, a viré au cauchemar samedi dernier. Un individu, visiblement en état d’agitation, s’est emparé d’une issue de secours et a tenté de l’ouvrir.

Cet incident a provoqué un moment de vives tensions en plein vol, laissant les passagers de Transavia encore sous le choc.

À LIRE AUSSI : Zazou Youcef et Imad Tintin arrêtés en France : que se passe-t-il avec ces influenceurs algériens ?

Un passager sème la panique sur le vol Oran Montpellier de Transavia

Les événements remontent au samedi 11 janvier dernier, sur le vol TO 7333 opéré par la compagnie aérienne Transavia, au départ de l’aéroport d’Oran vers celui de Montpellier Méditerranée. Depuis le décollage de l’avion, le passager en question s’est montré turbulent et a refusé de s’asseoir sur son siège et n’a pas cessé de perturber le personnel navigant et de menacer les passagers.

Le pire est arrivé à quelque 10 000 mètres d’altitude. En effet, le passager s’est rué sur les portes des issues de secours et tente de les ouvrir en plein vol, alors que l’avion poursuivait son trajet de deux heures à destination de la France.

Les cris de frayeurs et les appels au calme résonnent dans la cabine, alors que le personnel navigant, faisant preuve d’un courage exceptionnel, luttait pour maîtriser l’individu jusqu’à l’atterrissage de l’avion à 22 h 05, où il a été remis aux forces de l’ordre.

Le passager transféré aux urgences psychiatriques de Montpellier

Après avoir pris contact avec le parquet de Montpellier, l’individu en question a été transféré aux urgences psychiatriques du CHU à trois heures du matin avant d’être interné à la Colombière où il a déjà séjourné à plusieurs reprises.

Par ailleurs, lors de son audition par la police, le voyageur, âgé de 41 ans, tenait un discours incohérent. Il a justifié son comportement par une déception amoureuse. Quelques jours auparavant, il avait noué une relation virtuelle avec une jeune femme résidant à Oran, avec qui il avait échangé de nombreux messages.

Elle l’avait assuré qu’elle serait présente à l’aéroport pour l’accueillir à son arrivée. Or, à son arrivée, elle était introuvable et avait coupé tout contact avec lui. Déçu et en colère, il a décidé de reprendre directement le vol du retour Oran – Montpellier.

L’essentiel de l’article :

Un passager de Transavia tente d’ouvrir les portes de secours d’un avion à haute altitude, tout en menaçant la sécurité de tous les passagers et de l’équipage du vol ;

L’incident a provoqué une panique à bord, créant une atmosphère de chaos et de peur ;

Le passager a expliqué son geste par une déception amoureuse liée à une relation virtuelle qui a tourné court. Un motif qui ne justifie en aucun cas son comportement dangereux.

À LIRE AUSSI : Ligoté et asphyxié dans son lit: Nadir, adolescent algérien, tué en France pour une somme dérisoire