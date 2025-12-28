Panique à Sétif : Ce que les pompiers ont trouvé dans cette cage d’escalier va vous glacer le sang

Les services de la Protection Civile de Sétif sont intervenus pour une mission hors du commun dans le quartier El Hidhab. Une femelle chacal a été neutralisée après avoir été découverte en plein cœur d’un bâtiment d’habitation.

C’est une scène pour le moins inhabituelle qui a plongé les résidents du quartier El Hidhab, à Sétif, dans la stupéfaction la nuit dernière. Alertés par un signalement faisant état de la présence d’un animal sauvage dans les parties communes d’un immeuble, les éléments de la Protection Civile ont découvert avec stupeur un chacal déambulant dans le couloir du cinquième étage.

Face à la panique des habitants, les secours ont immédiatement mis en place un périmètre de sécurité. Une stratégie de capture a été élaborée afin de neutraliser l’animal sans mettre en danger les résidents, tout en veillant à l’intégrité physique du canidé. L’opération s’est soldée par un succès : l’animal a été capturé sans qu’aucun blessé ni dégât matériel ne soit déploré.

Selon les premières constatations, il s’agit d’une femelle d’environ neuf mois. Après sa capture, elle a été transférée au siège de l’unité principale de la Protection Civile pour un examen préliminaire.

Conformément aux procédures en vigueur, l’animal a été remis aux services des forêts, autorité compétente en matière de faune sauvage. Ces derniers devront décider de sa réintégration dans son milieu naturel ou de son placement dans une structure adaptée.

Cette intrusion soulève toutefois de nombreuses interrogations chez les riverains : comment un prédateur sauvage a-t-il pu atteindre le cinquième étage d’un immeuble en zone urbaine ? Si l’hypothèse d’une errance depuis les zones rurales limitrophes n’est pas exclue, les autorités rappellent fermement les dangers liés à la détention illégale d’animaux sauvages en milieu urbain.

La Protection Civile réitère son appel aux citoyens pour signaler immédiatement toute présence animale suspecte et déconseille formellement toute tentative d’approche directe face à un prédateur, afin de garantir la sécurité de tous.