Panasonic arrive en Algérie avec IRIS : cinq gammes de téléviseurs fabriqués localement

Le géant japonais Panasonic fait son entrée officielle sur le marché algérien des téléviseurs. Il s’associe au groupe algérien IRIS, qui fabriquera localement cinq gammes d’écrans haut de gamme, des technologies OLED aux écrans MiniLED. Les deux partenaires visent aussi l’exportation vers l’Afrique du Nord.

Panasonic en Algérie : un partenariat avec IRIS pour les téléviseurs

Panasonic a annoncé, le 2 novembre à Alger, son arrivée officielle sur le marché algérien des téléviseurs. Le groupe japonais, fondé en 1918, a signé pour cela un partenariat industriel et commercial avec IRIS. La marque algérienne se présente comme le leader du téléviseur en Algérie.

Cette alliance associe la technologie de Panasonic à l’outil industriel d’IRIS et à sa connaissance du marché local. Elle s’inscrit dans une tendance plus large de partenariats entre marques étrangères et industriels algériens, comme dans l’automobile avec le projet entre Škoda et SETRAM. Les deux groupes veulent bâtir une présence durable de Panasonic en Algérie.

Téléviseurs Panasonic fabriqués en Algérie dans les usines d’IRIS

Les nouveaux téléviseurs Panasonic seront fabriqués localement, dans les usines d’IRIS. Ils devront respecter les normes de qualité internationales de la marque japonaise. Les consommateurs algériens auront ainsi accès à des produits Panasonic produits sur place.

La fabrication locale répond à l’objectif des autorités de développer une véritable industrie électronique nationale. Le gouvernement veut d’ailleurs mieux mesurer la part réelle de production locale dans les produits « made in Algeria ». Le partenariat devra donc démontrer sa capacité d’intégration industrielle dans la durée.

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OLED, RGB MiniLED, QLED : les technologies des cinq gammes Panasonic

Le lancement comprend cinq gammes de téléviseurs, qui reposent sur plusieurs technologies d’affichage. Panasonic propose ainsi des écrans OLED, RGB MiniLED, VIVID QLED+ et QD-MiniLED Glare Free Ultra. Ces technologies équipent en général les téléviseurs haut de gamme.

Les écrans OLED produisent leur propre lumière, pixel par pixel, ce qui donne des noirs profonds et un fort contraste. Les écrans MiniLED utilisent des milliers de petites diodes pour éclairer l’image avec précision. La technologie QLED améliore surtout la richesse des couleurs, et les dalles « Glare Free » limitent les reflets dans les pièces lumineuses.

Ce que disent les dirigeants d’IRIS et de Panasonic

Pour Djamel Guidoum, vice-président du groupe IRIS, ce partenariat représente « une consécration pour le savoir-faire industriel d’IRIS ». Il y voit aussi « une fierté pour l’industrie algérienne ». Le dirigeant promet aux consommateurs des téléviseurs « entièrement fabriqués en Algérie ».

Ryutaro Otake, directeur de l’activité téléviseurs de Panasonic, met en avant la complémentarité des deux entreprises. Il souligne le leadership d’IRIS, son expertise industrielle et sa connaissance du marché algérien. Panasonic souhaite, selon lui, bâtir avec IRIS une présence « solide et durable » en Algérie.

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Exportations : l’Algérie comme base vers l’Afrique du Nord

Dans un second temps, les deux partenaires veulent exporter les téléviseurs fabriqués en Algérie. Ils visent plusieurs marchés d’Afrique du Nord et d’autres régions à fort potentiel. Les usines d’IRIS deviendraient ainsi une plateforme régionale pour Panasonic.

Ce projet rejoint l’objectif de diversification de l’économie algérienne. Les exportations hors hydrocarbures approchent en effet les 4 milliards de dollars en 2026. L’électronique fait partie des filières que les autorités veulent développer à l’export.

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