Paludisme en Algérie : les mesures de prévention à adopter

Certifié par l’OMS en 2019 suite au succès dans la lutte contre le paludisme, l’Algérie signale depuis quelques jours des cas de malaria sur son territoire, notamment dans la partie sud du pays.

Bien que guérissable, le paludisme reste une menace mortelle et un problème de santé publique, qui est à l’origine de plusieurs milliers de décès à travers le monde chaque année.

Les cas de paludisme importés récemment en Algérie rappellent l’importance de la prévention contre cette pathologie qui peut se disséminer rapidement si les mesures adéquates ne sont pas prises.

Cela dit, le respect des protocoles relève de la responsabilité de tout le monde, voyageurs ou résidents en Algérie, afin de préserver notre santé et celle d’autrui.

Paludisme en Algérie : comment se prémunir contre cette redoutable maladie ?

Le paludisme est une maladie causée par un parasite du genre Plasmodium. Transmis à l’humain par la piqûre d’un moustique, l’anophèle femelle. Elle se développe dans les régions où les températures sont élevées. C’est pourquoi le sud algérien représente un environnement favorable à la transmission de la malaria.

Toutefois, en prenant en considération les mesures préventives essentielles, il est possible d’échapper à cette infection. À ce titre, voici quelques recommandations pour prévenir le paludisme.

L’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide

Selon l’OMS, l’utilisation de moustiquaires est un geste crucial dans les zones chaudes. Cela évite l’intrusion des moustiques, notamment si des points d’eau stagnante sont à proximité. Car les moustiques anophèles pondent leurs œufs près des réservoirs d’eau, des rizières et des marais, qui offrent un environnement propice au développement des larves.

L’utilisation de répulsifs et le port de vêtements longs

Le moustique anophèle est très actif entre le crépuscule et l’aube. Durant cette période de la journée, il est fortement conseillé d’appliquer des répulsifs contenant de l’acridine, l’IR3535 ou du DEET. De plus, il est recommandé de se couvrir le corps et de privilégier les vêtements de couleurs claires, qui dissuadent les moustiques.

La pulvérisation d’insecticides

Afin de tenir les anophèles à distance, la pulvérisation intra-domiciliaire des insecticides est une pratique efficace. Cela limite l’intrusion des nuisibles et protège contre diverses maladies vectorielles, dont la malaria.

En outre, en cas de voyage dans les zones à risque, notamment en Afrique subsaharienne ou dans des régions tropicales. Il est essentiel de consulter un médecin avant et après le voyage.

Par ailleurs, les symptômes du paludisme peuvent être latents les premiers jours qui suivent l’infection. Cependant, si vous présentez les signes suivants, il est crucial de consulter pour être pris en charge avant toute potentielle complication :

Des maux de tête ;

Une fièvre persistante ;

Une fatigue soudaine ;

Des frissons intenses ;

Des sueurs nocturnes ;

En somme, le paludisme a refait surface en Algérie, dans le sud du pays. Pour faire face à cette réémergence, la vigilance est requise. Avec des gestes simples recommandés par l’OMS, nous pouvons éviter la propagation de cette maladie.