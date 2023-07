Palestine : Tebboune offre une aide de 30 millions de dollars pour Jénine

PALESTINE – L’armée israélienne mène depuis plusieurs jours une offensive meurtrière et destructrice contre la ville palestinienne de Jénine et son camp en Cisjordanie. Cette attaque barbare a engendré des pertes humaines et matérielles considérables.

Comme à son habitude, lorsqu’il s’agit d’agression israélienne contre les Palestiniens, la communauté internationale garde un silence coupable. Cependant, l’Algérie, par l’intermédiaire de son président, a décidé de réagir en accordant une aide financière de 30 millions de dollars à l’autorité palestinienne pour la reconstruction de Jénine.

🔴 À LIRE AUSSI : L’Algérie prête à couvrir les besoins en hydrocarbures de la bande de Gaza gratuitement

C’est une information que les services de la Présidence de la République ont diffusée dans la nuit de ce jeudi 6 juillet 2023, via un communiqué sur leur page Facebook officielle, et que l’APS a relayé.

L’Algérie exprime « sa solidarité permanente avec la lutte du peuple palestinien »

Ainsi, le communiqué de la Présidence de la République indique : « Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé ce jeudi (6 juillet 2023) d’accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville palestinienne de Jénine. »

Cette aide, continue la même source, fait suite à « l’attaque barbare et criminelle que les forces d’occupation sionistes ont lancée contre Jénine et son camp en Cisjordanie. Une attaque qui a fait de nombreuses victimes parmi les frères palestiniens sans défense, causé des dommages aux infrastructures de base et contraint au déplacement de nombreux Palestiniens. »

« L’Algérie exprime une fois de plus sa solidarité permanente avec la lutte du peuple palestinien, qui est sous occupation sioniste, et renouvelle son soutien sans faille à la revendication de ses droits nationaux légitimes, au premier rang desquels se trouve l’établissement d’un État indépendant avec Al-Qods Al-Charif comme capitale », conclut le communiqué de la Présidence.



De son côté, le président palestinien, Mahmoud Abbas, a exprimé sa profonde gratitude au président Tebboune pour sa décision d’accorder cette urgente de 30 millions de dollars pour la reconstruction de Jénine.

Il a aussi tenu à remercier « le président Tebboune, son gouvernement et le peuple frère d’Algérie pour le soutien politique et économique que l’Algérie continue d’apporter au peuple palestinien et à sa juste cause sur la voie de la liberté et de l’indépendance ».

🔴 À LIRE AUSSI : Le MAE condamne les attaques du colon israélien contre la ville de Jénine



Enfin, notons que l’armée israélienne a annoncé mercredi (5 juillet 2023) la fin de son opération militaire en Cisjordanie occupée. Une attaque qui a fait 12 morts du côté palestinien et une victime (un soldat mort) du côté israélien.