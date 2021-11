Palestine : Tebboune lance un appel à la communauté internationale

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé ce lundi 29 novembre à l’occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année.

Lors de son allocution en cette occasion, Tebboune a réitéré « le soutien de l’Algérie au combat du peuple palestinien pour la restitution de ses droits complètement violés », tout en appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités quant à cette question.

« Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques face à la persistance de l’occupation en défiant la légitimité internationale, ses manœuvres pour imposer un fait accompli et fuir ses engagements … afin de saper le projet légitime Création d’un État palestinien souverain sur ses terres », a déclaré le président de la République.

Selon lui, « la situation dont se retrouve actuellement la cause palestinienne, au vu des crimes perpétrés par les forces de l’occupant, oblige la communauté internationale à fournir plus d’efforts pour inciter l’ONU notamment le Conseil de sécurité, à tenir ses engagements dans la défense du droit et de l’ordre internationaux ».

Ces efforts, ajoute encore le président, devront donc permettre de « rendre des comptes sur les dépassements et les abus perpétrés par l’occupant contre le peuple palestinien en lui assurant une protection internationale ».

« La communauté internationale est appelée à cesser la politique des deux poids »

Revenant aux positions de l’Algérie quant à cette question, le président affirme ajoute : « Mon pays réitère qu’il n’y aura aucune solution sans la participation des Palestiniens eux-mêmes et exprime son adhésion à l’initiative de paix arabe adoptée lors du sommet arabe de Beyrouth ».

Cette initiative, rappelle encore Tebboune, « repose sur le principe du retrait complet des terres arabes occupées en échange de paix, et ce, dans le cadre de la légitimité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment les deux résolutions 242 et 338 ».

En outre, il souligne que « la communauté internationale est appelée à rectifier cette situation et à y remédier en cessant la politique des deux poids deux mesures et en assumant ses responsabilités historiques et juridiques, en faisant pression sur l’occupant israélien et en le poussant à se conformer pleinement à la légitimité internationale ».