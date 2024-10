Palestine, Soudan, Libye : Tebboune et Al-Sissi accordent leurs violons

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, dimanche soir au Caire, que l’Algérie et l’Égypte sont d’accord à propos de l’importance d’approfondir la concertation autour des questions qui agitent le monde arabe, notamment celles de la situation en Palestine occupée, au Soudan et en Libye.

Dans une déclaration à la presse, A. Tebboune a indiqué, depuis Le Caire, être convenu avec son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, « de l’importance d’approfondir la coordination et la concertation entre les deux pays autour de plusieurs questions d’intérêt pour la nation arabe et la région ».

S’agissant de la situation en Palestine, le président algérien a déclaré : « nous sommes accablés par le génocide quotidien et la famine engendrée par l’occupation israélienne, à travers la rareté des ressources en eau, en nourriture et en médicaments et la fermeture des hôpitaux ».

A. Tebboune a souligné que l’Algérie et l’Égypte tentent de « remédier à la situation avec l’initiative du président Al-Sissi pour l’acheminement des besoins à la population de la bande de Gaza, en attendant une solution définitive qui doit permettre aux Palestiniens de reprendre possession de leurs territoires ».

En outre, le président de la République a assuré que l’Algérie ne ménage aucun effort au Conseil de sécurité de l’ONU pour mettre un terme au « génocide ». La position de l’Algérie « demeurera immuable », a-t-il affirmé, soulignant que « la solution fondamentale reste l’établissement de l’État palestinien sur les frontières de 1967 avec El-Qods pour capitale ».

#صور من زيارة العمل والأخوة التي يؤديها الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون إلى جمهورية #مصر العربية pic.twitter.com/SYXq2bze5C — AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) October 27, 2024

Soudan et Libye : Tebboune et Al-Sissi prônent la réconciliation

En ce qui concerne la situation en Libye, le président Tebboune a réitéré la position constante de l’Algérie en faveur d’une « solution inter-libyenne » à travers la tenue d’élections.

S’agissant de la situation au Soudan, le Chef de l’État a exprimé « son profond regret face à ce qui se passe entre frères soudanais« , rappelant que l’Algérie et l’Égypte « ne sont jamais intervenues entre frères sauf pour favoriser la réconciliation ».

Pour sa part, Al-Sissi a énoncé que ses entretiens avec son homologue algérien avaient porté sur les moyens de développer les relations de coopération entre les deux pays », indiquant que la grande commission mixte algéro-égyptienne tiendra « prochainement » sa 9ᵉ session au Caire.

À ce propos, le président Tebboune a rappelé que l’Égypte représente le premier pays arabe en matière d’importations algériennes, dont le volume s’élève à un (1) milliard USD. Il a indiqué avoir « donné le feu vert au ministre de l’Habitat à l’effet de traiter avec les entreprises égyptiennes dans les domaines de l’architecture et de la construction des villes nouvelles.