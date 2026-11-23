À Baraki, un nouveau complexe dédié à la culture, au sport et aux loisirs se prépare à accueillir les habitants de la capitale. Étendu sur près de 10 hectares, le futur palais de la culture et des loisirs réunira des équipements rarement regroupés sur un même site, des salles de cinéma aux piscines, en passant par une salle de spectacles et une bibliothèque. Ce dimanche, le ministre-wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, s’est rendu sur place pour faire le point sur l’avancement du chantier et accélérer sa réalisation.

Palais de la culture et des loisirs à Baraki : cinéma, piscines et équipements sportifs au programme

Financé sous forme de don par la République populaire de Chine, dans le cadre de la coopération algéro-chinoise, le projet s’étend sur une superficie d’environ 10 hectares. Le complexe réunira plusieurs infrastructures destinées à différents publics, avec une offre qui couvrira aussi bien les activités culturelles que sportives et récréatives.

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Parmi les équipements annoncés figurent notamment :

Une maison de la culture et une salle de spectacles ;

Des salles de cinéma ;

Quatre piscines ;

Plusieurs terrains de sport ;

Une crèche et une auberge de jeunesse ;

Une bibliothèque.

Le site comprendra également des espaces extérieurs aménagés pour accueillir différentes activités et manifestations. L’ensemble doit ainsi offrir aux habitants de Baraki et des communes voisines plusieurs possibilités de loisirs au sein d’un même complexe.

Travaux du palais de la culture à Baraki : le wali demande d’accélérer le chantier

Lors de sa visite, Mohamed Abdenour Rabehi a donné plusieurs instructions pour accélérer le rythme des travaux et permettre la livraison du projet dans les délais prévus.

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Ses directives portent notamment sur trois aspects, l’aménagement des accès au complexe et de ses abords, l’achèvement des raccordements aux différents réseaux ainsi que le renforcement de la coordination entre les services concernés et les entreprises intervenant sur le chantier.

À terme, cette infrastructure doit renforcer l’offre culturelle et récréative de la capitale. Elle prévoit également des espaces d’accueil pour les jeunes et les familles, notamment dans la circonscription administrative de Baraki, qui bénéficiera directement de ces nouveaux équipements.

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