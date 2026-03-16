Pain, produits alimentaires, services : comment l’État garantit-il l’approvisionnement durant l’Aïd ?

À l’approche de Aïd el-Fitr 2026, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national met en place un dispositif exceptionnel pour garantir la disponibilité des produits de première nécessité et la continuité des services durant les jours de fête. Les autorités ont ainsi mobilisé plus de 55 000 commerçants à travers l’ensemble du territoire national dans le cadre d’un programme spécial de permanence destiné à éviter toute pénurie et à répondre aux besoins des citoyens pendant cette période marquée par une forte consommation.

Dispositif national pour l’approvisionnement

Dans un communiqué officiel, le ministère indique avoir élaboré un plan détaillé visant à assurer un approvisionnement régulier du marché en produits de large consommation et en services essentiels. Ce programme prévoit la mobilisation de 55 743 commerçants répartis sur plusieurs secteurs d’activité stratégiques.

Parmi eux, 6 617 boulangers assureront la continuité de la production et de la vente du pain, un produit indispensable pour les familles durant les célébrations de l’Aïd. Le secteur des produits alimentaires généraux, ainsi que celui des fruits et légumes, représente la part la plus importante avec 30 538 commerçants mobilisés. À cela s’ajoutent 18 042 opérateurs exerçant dans différentes activités commerciales et de services.

Le dispositif comprend également 546 unités de production qui resteront opérationnelles durant la fête. Il s’agit notamment de 154 laiteries, 345 minoteries et 47 unités de production d’eau minérale. Cette organisation vise à garantir la disponibilité continue des produits de base sur les marchés et dans les commerces de proximité.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr : l’ETUSA met en place un programme spécial de transport à Alger

Supervision et régulation sur le terrain

Afin d’assurer le respect du programme de permanence, le ministère a déployé 2 865 agents de contrôle à travers les différentes wilayas du pays. Leur mission consiste à vérifier l’application effective du dispositif par les commerçants concernés et à s’assurer que les citoyens peuvent accéder aux produits et services nécessaires sans difficulté.

Ces équipes de contrôle auront également pour rôle de veiller au bon déroulement de l’activité commerciale durant les jours de fête, une période où les marchés connaissent généralement une forte affluence.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Aïd el-Fitr 2026 en Algérie sera-t-il célébré le 20 ou le 21 mars ? L’association Sirius précise

Applications numériques et recommandations post-fête

Pour faciliter l’accès aux commerces de permanence, le ministère invite les citoyens à utiliser l’application numérique Mourafik Com. Cette plateforme permet de consulter la liste complète des commerçants mobilisés durant les jours de l’Aïd et de localiser rapidement les points de vente ouverts les plus proches.

Grâce à cet outil, les consommateurs peuvent identifier facilement les boulangeries, les épiceries ou encore les commerces proposant différents services indispensables pendant les jours fériés.

Dans son communiqué, le ministère rappelle également aux opérateurs économiques concernés l’importance de contribuer activement à la réussite du programme de permanence. Les autorités insistent en particulier sur l’obligation de reprendre l’activité commerciale immédiatement après la fin des jours de l’Aïd, conformément à la réglementation en vigueur relative aux congés durant les fêtes nationales et religieuses.

Cette mesure vise à garantir la continuité de l’approvisionnement du marché national et à éviter toute perturbation dans la disponibilité des produits après la période festive.

Le ministère du Commerce intérieur assure enfin que ses services restent pleinement mobilisés dans toutes les wilayas du pays afin de suivre l’application de ce programme et d’assurer le bon fonctionnement de l’activité commerciale durant cette fête religieuse majeure.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr 2026 : voici l’heure de la prière dans les mosquées d’Alger