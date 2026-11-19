Les paiements en ligne gagnent du terrain en Algérie. Entre janvier et septembre 2026, leur montant a atteint 391 milliards de dinars, soit une progression de 63 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette évolution figure parmi les indicateurs présentés mercredi 18 novembre, lors de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre, Sifi Ghrieb. Les discussions ont également porté sur la numérisation des statistiques ministérielles et le renforcement du contrôle des matériaux destinés aux infrastructures.

Paiement électronique en Algérie : 391 milliards de dinars de transactions en ligne en neuf mois

Les derniers chiffres témoignent d’une progression des différents moyens de paiement électronique. Sur les neuf premiers mois de 2026, les transactions en ligne ont enregistré une hausse de 63 %. Pour atteindre 391 milliards de dinars, comparativement à la même période de 2025.

Les paiements effectués sur les terminaux de paiement électronique (TPE) suivent également cette tendance. Leur montant s’élève à 133 milliards de dinars, en augmentation de 48 %. De leur côté, les paiements par téléphone mobile totalisent 56,4 milliards de dinars.

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À l’inverse, les retraits aux distributeurs automatiques de billets (DAB) ont diminué de 14 %, pour s’établir à 3 777 milliards de dinars. Malgré ce recul, les montants retirés restent élevés au regard des transactions électroniques.

Ces résultats s’inscrivent dans la feuille de route gouvernementale visant à élargir l’inclusion financière, moderniser les systèmes bancaires et financiers publics et réduire le recours aux espèces.

Pour atteindre ces objectifs, les autorités ont retenu trois axes d’intervention :

Adapter le cadre réglementaire et renforcer la conformité aux normes de sécurité.

Développer les solutions de paiement électronique et accélérer la numérisation des flux financiers.

Étendre les moyens de paiement dématérialisés en tenant compte des spécificités de chaque secteur.

Numérisation en Algérie : les statistiques ministérielles et le contrôle des marchandises également concernés

La modernisation des paiements n’était pas le seul dossier numérique à l’ordre du jour. Le gouvernement a également examiné l’avancement des mesures réglementaires et opérationnelles destinées à numériser les statistiques des secteurs ministériels.

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Cette démarche s’accompagne de la mise en place d’un système de contrôle des marchandises transitant par les ports et les aéroports. Ces mesures découlent des décisions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, examinées lors du dernier Conseil des ministres.

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Matériaux de construction : un nouveau cadre pour contrôler les produits destinés aux infrastructures

Autre dossier abordé mercredi, la finalisation du cadre réglementaire encadrant l’homologation des produits utilisés dans la construction, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de base.

Le dispositif concerne notamment les routes, les ports, les aéroports et les chemins de fer. Il doit garantir la conformité des matériaux aux normes et spécifications techniques en vigueur, tout en renforçant les contrôles sur leur qualité.

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Au-delà de la sécurité des usagers, cette réglementation vise à préserver la solidité et la durabilité des ouvrages, à renforcer le respect des normes environnementales et à limiter la commercialisation de produits frauduleux, dangereux ou non conformes.

La réunion du gouvernement a ainsi abordé trois chantiers complémentaires. Entre modernisation des transactions financières, numérisation de l’administration et renforcement des exigences de qualité dans le secteur des infrastructures.