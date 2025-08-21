Paiements AADL 1, 2, 3 : Algérie Poste lance un service Baridimob inédit

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a signé une convention-cadre avec Algérie Poste et la Banque nationale de l’habitat (BNH), ouvrant la voie au paiement électronique des tranches des logements AADL.

Selon un communiqué de l’agence, cet accord permettra aux souscripteurs des programmes AADL 1 et AADL 2 de régler leurs mensualités via l’application de paiement électronique BaridiMob. Plus important encore, cette même application sera utilisée pour le paiement des premières tranches du programme AADL 3.

Cette initiative s’inscrit dans la feuille de route du gouvernement visant à développer le paiement électronique et la numérisation des services publics pour les citoyens.

Les souscripteurs retenus pour un logement AADL 3 devront s’acquitter d’un premier versement équivalent à 38 % de la valeur totale du logement, réparti en cinq tranches :

10 % lors de l’acceptation provisoire du dossier du souscripteur.

lors de l’acceptation provisoire du dossier du souscripteur. 7 % à l’achèvement des travaux de fondations.

à l’achèvement des travaux de fondations. 7 % à l’achèvement des gros œuvres.

à l’achèvement des gros œuvres. 7 % à l’achèvement de tous les travaux secondaires, de voirie et des réseaux divers.

à l’achèvement de tous les travaux secondaires, de voirie et des réseaux divers. 7 % lors de la signature du contrat de vente-location et de la remise des clés du logement.

AADL 3 : Prolongation du délai de recours jusqu’au 6 septembre

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé, par voie de communiqué, la prolongation du délai de téléchargement des recours pour les inscrits au programme AADL 3 jusqu’au 6 septembre 2025.

Cette prolongation vise à « offrir une opportunité supplémentaire à toutes les personnes concernées pour finaliser leurs démarches » et à « faciliter l’étude et le traitement de leurs dossiers dans les meilleurs délais », précise le communiqué.

Rappelons que, jusqu’au mardi 29 juillet, plus de 1 170 000 souscripteurs inscrits sur la plateforme AADL 3 ont pu accéder à leurs comptes et consulter les résultats de l’étude de leurs dossiers, a indiqué un communiqué de l’Agence AADL.

« Pour le troisième jour consécutif, les souscripteurs continuent d’accéder à la plateforme électronique dédiée à la consultation des résultats de l’étude des dossiers, dans de bonnes conditions techniques », mentionnait le communiqué. Il a également précisé que le nombre de souscripteurs ayant pu consulter le résultat et télécharger leur avis d’acceptation ou de rejet dépassait les 1 170 000.

L’agence a par ailleurs rappelé aux souscripteurs dont les dossiers ont été rejetés qu’ils peuvent « déposer leurs recours exclusivement via la même plateforme, à travers l’espace dédié à cet effet. Le recours doit être accompagné des documents requis et respecter le délai légal » de 30 jours.

