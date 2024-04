Paiement par téléphone mobile bientôt en Algérie !

Le monde des transactions financières est en constante évolution, et bientôt, une nouvelle méthode de paiement va révolutionner notre façon de gérer l’argent. Le paiement par téléphone mobile est sur le point de devenir une réalité en Algérie.

L’Algérie se prépare à franchir une étape importante dans le domaine des paiements électroniques. Le projet d’interopérabilité des paiements par téléphone mobile devrait être opérationnel au cours de l’année 2024.

Cette formule permettra aux utilisateurs d’effectuer des transactions directement à partir de leurs smartphones, sans avoir besoin de cartes bancaires physiques.

Paiement par téléphone mobile : la solution pour un avenir sans espèces

Dans une déclaration exclusive, la directrice de GIE Monétique, Mme Benchabla a déclaré : « Nous constatons des progrès dans la diffusion du paiement par téléphone mobile. On a défini la feuille de route et chaque banque est invitée à adopter sa propre solution. »

Elle a ajouté que pour l’interopérabilité, les banques doivent être connectées à l’interchange ou au commutateur qui est actuellement en phase de déploiement.

Les solutions de paiement par téléphone mobile en Algérie, disponibles ces dernières années auprès de deux banques et d’Algérie Poste, étaient jusqu’à présent limitées aux clients de la même banque.

Toutefois, avec le déploiement de l’interopérabilité, il sera désormais possible d’effectuer des transactions même si le payeur et le bénéficiaire ont des banques différentes.

Cette évolution favorisera l’adoption généralisée du paiement par téléphone mobile, qui est également utilisé pour les achats via code QR et les transferts entre comptes.

Une priorité pour l’évolution du secteur financier en Algérie

Mme Benchabla a affirmé que la Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique avait opté pour cette solution, garantissant ainsi le traitement intermédiaire des paiements, et prévoyait de la mettre en service cette année.

Elle a également mis en avant la priorité accordée au paiement par téléphone par l’association de la monnaie électronique cette année, avec pour objectif de généraliser les paiements par carte sans contact.

Le mode de paiement décrit permet une transaction rapide chez les commerçants équipés d’un terminal de paiement électronique. Il ne nécessite pas d’insérer la carte dans le terminal ni de composer le code secret.

Il s’agit d’un paiement sans contact, où le smartphone doté d’une application de paiement est simplement approché du terminal pour que la transaction soit effectuée. Ce mode de paiement est de plus en plus populaire pour sa rapidité et sa praticité.

